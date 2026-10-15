Tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết liệt triển khai Đề án tăng trưởng 2 con số

Chiều 15/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền; tình hình triển khai thực hiện Đề án tăng trưởng 2 con số và các dự án trọng điểm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến vào các giải pháp thực hiện Đề án tăng trưởng 2 con số.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, xem xét và thống nhất chủ trương khen thưởng cấp Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân; đồng thời yêu cầu cơ quan chuyên môn thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình khen thưởng bảo đảm đúng quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Cho ý kiến về Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan chuyên môn làm rõ cơ sở đặt tên các trường; rà soát đơn vị chủ quản, bảo đảm phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Việc sắp xếp phải bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách đặc thù đối với các đối tượng liên quan. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát tổng thể, tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Cao, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Xuyên - Yên Lạc I (giai đoạn I).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn thiện các thủ tục, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư, đáp ứng điều kiện triển khai dự án.

Đồng thời, chú trọng kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; có giải pháp phòng, chống ngập úng, bảo vệ môi trường, bảo đảm các dự án được triển khai hiệu quả, bền vững.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng trưởng 2 con số.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án tăng trưởng 2 con số và các dự án trọng điểm của tỉnh. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của các sở, ngành trong triển khai Đề án tăng trưởng 2 con số và các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, có tính toán sát thực tiễn, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và các dự án cần tập trung thực hiện, nhất là trong những tháng cuối năm; đồng thời, xây dựng các phương án dự phòng rủi ro, chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu, nguồn lực phù hợp, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bên cạnh vai trò, trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ngành, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính và triển khai các dự án trọng điểm. Các cấp, ngành cần tăng cường phối hợp, bảo đảm các khâu, quy trình được thực hiện thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính với vai trò cơ quan thường trực thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện; chủ động tham mưu các giải pháp quyết liệt, kịp thời, kiên quyết không để những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tăng trưởng.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất.

Đức Anh