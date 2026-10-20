Tháo gỡ khó khăn, sớm khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh

Sáng 20/10, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Cùng đi có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng một số sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh nằm trên địa bàn 2 xã Dân Chủ và Phù Ninh, do Công ty Cổ phần Viglacera Phú Thọ làm chủ đầu tư, quy mô sử dụng đất 409,23 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2.559 tỷ đồng, phân kỳ đầu tư gồm 4 giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến góp ý để dự án sớm đi vào giai đoạn thực hiện.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, hướng tới thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất sạch và thân thiện với môi trường.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã nỗ lực thực hiện các công việc theo kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thúc đẩy tiến độ dự án.

Tuy nhiên, đến nay, dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, hạ tầng đấu nối giao thông; chưa được giao đất, cho thuê đất đợt 1.

Bên cạnh đó, một số thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lựa chọn nhà thầu thi công chưa hoàn thiện theo quy định, làm ảnh hưởng đến tiến độ khởi công dự án.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thực hiện dự án, làm rõ những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý và bảo đảm các điều kiện cần thiết để sớm khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đánh giá cao những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện mặt bằng và tiềm năng phát triển của Dự án.

Để sớm đưa dự án vào giai đoạn thực hiện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, chủ động rà soát tiến độ từng phần việc, xác định rõ những nội dung cần tập trung giải quyết và đề xuất phương án xử lý cụ thể.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, phấn đấu khởi công dự án trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của nhà đầu tư và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai Dự án Khu công nghiệp Phù Ninh.

Đồng chí khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án chưa đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đã xác định.

Nhấn mạnh trách nhiệm đồng hành của tỉnh trong quá trình triển khai dự án, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tập trung giải quyết dứt điểm các phần việc còn lại, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư giai đoạn 1 và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Các nhiệm vụ phải được phân công cụ thể, triển khai khẩn trương, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các điều kiện khởi công xây dựng công trình và thông báo khởi công dự án chậm nhất ngày 15/11/2026.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị và nhà đầu tư thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ, chủ động xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị cần kịp thời báo cáo, đề xuất tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Về phía nhà đầu tư dự án, đồng chí yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực tài chính, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Lê Hoàng