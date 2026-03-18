Thông tin điều chỉnh lương hưu từ 1/7/2026 thu hút sự quan tâm của người cao tuổi

Trước thông tin dự kiến điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1/7/2026, nhiều người cao tuổi bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng các khoản lương hưu, trợ cấp xã hội sẽ được điều chỉnh theo, giúp ổn định cuộc sống khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Chính sách điều chỉnh lương hưu và trợ cấp được kỳ vọng giúp người cao tuổi cải thiện đời sống. Ảnh minh họa.

Vừa qua, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự kiến từ 1/7/2026, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp hưu trí xã hội...

Nhiều khoản lương, trợ cấp và mức đóng trong hệ thống an sinh xã hội là các chính sách được tính dựa trên lương cơ sở. Từ ngày 1/7/2026, nếu lương cơ sở tăng khoảng 8%, các khoản trên sẽ được điều chỉnh theo.

Khi lương cơ sở tăng, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cũng tăng theo hệ số lương. Nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, khu vực, thâm niên và một số chế độ chính sách liên quan cũng được điều chỉnh tương ứng.

Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước tăng lương cơ sở và các mức chuẩn trợ cấp liên quan. Mức tăng cụ thể của từng nhóm sẽ được Chính phủ quy định trong phương án điều chỉnh lương hưu và trợ cấp.

Việc điều chỉnh lương cơ sở luôn có tác động lan tỏa rộng trong hệ thống an sinh. Khi mức lương này tăng, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được cải thiện, đồng thời nhiều chế độ trợ cấp gắn với lương cơ sở cũng được điều chỉnh.

Người cao tuổi kỳ vọng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2026

Thông tin dự kiến điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Nhiều người bày tỏ kỳ vọng chính sách này không chỉ giúp cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức mà còn kéo theo việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công và các chế độ an sinh xã hội liên quan.

Ông Lăng bày tỏ kỳ vọng khi có thông tin dự kiến điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7/2026. Ảnh: Đan Tâm.

Ông Phan Chi Lăng, 81 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, cho biết ông đã nghỉ hưu gần 20 năm và nguồn thu nhập chính hiện nay là lương hưu hằng tháng. Vì vậy, mỗi lần Nhà nước điều chỉnh lương cơ sở hay lương hưu đều được ông đặc biệt quan tâm.

"Chi phí sinh hoạt hiện nay tăng lên khá nhiều, từ thực phẩm, điện nước cho đến chi phí chăm sóc sức khỏe. Nếu lương hưu được điều chỉnh tăng thì sẽ giúp người cao tuổi như chúng tôi giảm bớt áp lực chi tiêu hằng tháng", ông Lăng chia sẻ.

Theo ông Lăng, ngoài yếu tố vật chất, việc Nhà nước quan tâm điều chỉnh các chính sách an sinh cũng khiến người cao tuổi cảm thấy được quan tâm và bảo đảm hơn trong cuộc sống.

Cùng chung tâm trạng kỳ vọng, bà Trần Thị Lan, 68 tuổi, sinh sống tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng việc điều chỉnh lương hưu và các khoản trợ cấp là cần thiết trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

"Chúng tôi không còn khả năng lao động nhiều như trước nên lương hưu và các khoản trợ cấp là nguồn thu nhập quan trọng. Nếu được điều chỉnh tăng thì sẽ giúp người cao tuổi trang trải tốt hơn cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe", bà Lan nói.

Đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người sống chủ yếu bằng lương hưu hoặc trợ cấp xã hội, việc điều chỉnh này mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng cùng với việc điều chỉnh lương hưu, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội và dịch vụ cộng đồng dành cho người cao tuổi, giúp họ có cuộc sống ổn định và an tâm hơn.

Theo suckhoedoisong