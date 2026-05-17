Trung Quốc, Mỹ thúc đẩy gỡ bỏ rào cản thương mại nông sản

Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí mở rộng thương mại nông sản thông qua việc giảm thuế quan, đồng thời giải quyết các rào cản phi thuế quan và vấn đề tiếp cận thị trường. Thông tin được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố ngày 16-5 sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra trong tuần này tại Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14-5. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các thỏa thuận hiện mới ở giai đoạn “sơ bộ” và sẽ được hai bên hoàn tất trong thời gian sớm nhất. Hiện nông sản Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế bổ sung 10%, sau các đợt áp thuế trả đũa lẫn nhau năm ngoái khiến thương mại song phương sụt giảm mạnh. Số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, kim ngạch thương mại nông sản giữa hai nước trong năm 2025 đã giảm 65,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 8,4 tỷ USD.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên đang hướng tới thúc đẩy thương mại song phương, bao gồm các mặt hàng nông sản, thông qua việc cắt giảm thuế quan đối ứng đối với nhiều loại hàng hóa, dù chưa công bố danh mục cụ thể. Sau cuộc gặp hồi tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã nối lại việc mua một số nông sản Mỹ và thực hiện cam kết nhập khẩu 12 triệu tấn đậu tương trước cuối tháng 2. Bắc Kinh cũng đã mua thêm một số lô lúa mì và khối lượng lớn lúa miến từ Mỹ.

Các nhà quan sát thị trường nhận định việc giảm thuế nhập khẩu đậu tương khoảng 10% có thể giúp các doanh nghiệp ép dầu tư nhân của Trung Quốc nối lại hoạt động mua hàng từ Mỹ, vốn bị gián đoạn trong phần lớn mùa thu hoạch năm ngoái.

Ông Johnny Xiang, nhà sáng lập công ty tư vấn AgRadar Consulting có trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng việc giảm thuế đối với nông sản sẽ đánh dấu bước bình thường hóa trong thương mại nông nghiệp giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp thương mại quay trở lại thị trường.

Ngoài vấn đề thuế quan, hai bên cũng nhất trí giải quyết hoặc đạt được tiến triển đáng kể đối với các rào cản phi thuế quan và vấn đề tiếp cận thị trường. Phía Trung Quốc cho biết sẽ giải quyết những quan ngại của Mỹ liên quan đến việc đăng ký các cơ sở chế biến thịt bò cũng như xuất khẩu gia cầm từ một số bang của Mỹ.

Trước đó một ngày, Bắc Kinh đã gia hạn giấy phép đăng ký thêm 5 năm cho 425 nhà máy chế biến thịt bò của Mỹ, vốn bị ảnh hưởng sau khi giấy phép hết hạn vào năm ngoái, đồng thời phê duyệt đăng ký mới cho 77 cơ sở khác của Mỹ.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington kỳ vọng Trung Quốc sẽ mua lượng nông sản Mỹ trị giá “hàng chục tỷ USD” trong vòng ba năm tới, dù hai bên chưa công bố chi tiết về chủng loại, giá trị hay khối lượng hàng hóa cụ thể.

Theo hanoimoi.vn