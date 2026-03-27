Trường THPT Trần Phú - Trường học số

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, Trường THPT Trần Phú (phường Vĩnh Phúc) đã ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước thay đổi phương pháp giảng dạy, cách học của học sinh và phương thức quản lý nhà trường. Từ những nền tảng dạy học trực tuyến, học liệu số, sổ điểm điện tử đến thư viện số, chuyển đổi số đang hiện diện trong từng hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành môi trường học tập hiện đại, linh hoạt hơn.

Xây dựng nền tảng số phục vụ dạy và học

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công nghệ trong giáo dục, những năm qua, Trường THPT Trần Phú từng bước đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng để triển khai các hoạt động dạy, học trên môi trường số. Hiện nay, nhà trường phủ sóng Internet; tất cả các phòng học, phòng bộ môn đều được kết nối Internet và trang bị màn hình tương tác thông minh phục vụ giảng dạy.

Nhà trường có 2 phòng tin học với 46 máy tính, thư viện có phòng đọc số với 20 máy tính kết nối Internet tốc độ cao phục vụ giáo viên và học sinh tra cứu, học tập. Đặc biệt, 100% giáo viên và học sinh có thiết bị và đường truyền Internet để tham gia dạy, học trực tuyến khi cần thiết.

Hệ thống quản trị nhà trường SMAS được triển khai để số hóa hồ sơ, học bạ, sổ điểm và văn bản điện tử, nâng cao tính minh bạch trong quản lý và đánh giá học sinh. Đồng thời, thư viện số với hàng chục nghìn đầu sách điện tử giúp học sinh nghiên cứu, tham khảo và học tập linh hoạt, từ bài học trên lớp đến các dự án sáng tạo. Nhờ hạ tầng hiện đại, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành trung tâm của quá trình học tập, thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy và học sinh phát triển kỹ năng tự học.

Thầy và trò Trường THPT Trần Phú áp dụng chuyển đổi số trong dạy và học.

Nhà trường cũng quan tâm đến việc xây dựng các không gian học tập đa chức năng, nơi học sinh có thể thảo luận nhóm, thực hành dự án, hoặc truy cập tài nguyên học liệu số. Điều này giúp hình thành môi trường học tập mở, sáng tạo và linh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện.

Chuyển đổi số làm thay đổi phương thức dạy và học

Bên cạnh hiện đại hóa cơ sở vật chất, Trường THPT Trần Phú tích cực ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và học tập. Các nền tảng trực tuyến như Google Meet, Zoom, LMS, Onluyen.vn được sử dụng thường xuyên để giao bài, kiểm tra, đánh giá, trao đổi chuyên môn và tổ chức các hoạt động học tập trên môi trường số.

Giờ học trên lớp của thầy và trò Trường THPT Trần Phú.

Cùng với đó, nhà trường đẩy mạnh xây dựng bài giảng điện tử, học liệu số, phần mềm mô phỏng và khai thác kho học liệu dùng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều giáo viên đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng tính trực quan, sinh động trong bài giảng; hướng dẫn học sinh khai thác tài liệu số, học tập trực tuyến, từng bước hình thành kỹ năng tự học trên môi trường số. Việc kiểm tra, đánh giá học sinh cũng từng bước được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, chấm bài trên phần mềm, giúp việc đánh giá học sinh khách quan và kịp thời hơn.

Không chỉ trong dạy học, học sinh nhà trường cũng được khuyến khích sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động sáng tạo. Nhiều dự án khoa học kỹ thuật của học sinh đạt giải cấp tỉnh và các dự án khởi nghiệp đạt giải cấp quốc gia cho thấy chuyển đổi số không chỉ thay đổi cách học mà còn mở ra cơ hội để học sinh sáng tạo và nghiên cứu khoa học trên nền tảng công nghệ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chuyển đổi số tại trường vẫn còn một số thách thức. Một số giáo viên còn hạn chế về kỹ năng công nghệ thông tin, việc khai thác kho học liệu số chưa hiệu quả tối đa và một bộ phận học sinh đôi khi bị phân tán khi sử dụng thiết bị số.

Thầy Lê Quang Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng số cho giáo viên, khuyến khích xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học. Đồng thời, học sinh sẽ được hướng dẫn sử dụng công nghệ đúng mục đích học tập, để công nghệ trở thành công cụ thực sự nâng cao chất lượng giáo dục."

Với sự đầu tư bài bản về hạ tầng và nền tảng số, cùng việc đổi mới phương pháp dạy học và quản lý, Trường THPT Trần Phú đang tạo ra một môi trường học tập hiện đại, linh hoạt, sáng tạo, nơi công nghệ thực sự trở thành công cụ nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện cho học sinh trong kỷ nguyên số.

Hương Giang