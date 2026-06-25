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Ứng cử viên cánh hữu Abelardo de la Espriella chính thức đắc cử Tổng thống Colombia

Sau khi công tác kiểm phiếu kết quả vòng bỏ phiếu thứ hai vào cuối tuần qua được hoàn tất, Hội đồng Bầu cử quốc gia Colombia ngày 24/6 (giờ địa phương) đã chính thức tuyên bố ứng cử viên cánh hữu Abelardo de la Espriella là Tổng thống đắc cử nhiệm kỳ 2026-2030.

Ứng cử viên cánh hữu Abelardo de la Espriella chính thức đắc cử Tổng thống Colombia

Ông Abelardo de la Espriella (giữa) xuất hiện tại một điểm bỏ phiếu ở Bogota, Colombia, ngày 31/5/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó cùng ngày, ông Ivan Cepeda, ứng cử viên của liên minh cánh tả Historic Pact, đã thừa nhận thất bại trong một buổi livestream (buổi phát trực tiếp) trên mạng xã hội.

Colombia đã tổ chức vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 21/6 vừa qua, với hai ứng cử viên là ông De la Espriella và ông Cepeda.

Kết quả sơ bộ do Cơ quan Đăng ký dân sự quốc gia Colombia công bố tối cùng ngày cho thấy ông De la Espriella dẫn trước ông Cepeda khoảng 1 điểm phần trăm.

Theo hệ thống bầu cử của Colombia, công tác kiểm phiếu được tiến hành theo quy trình hai bước. Sau ngày bầu cử, một cuộc kiểm phiếu sơ bộ do đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật được Cơ quan Đăng ký dân sự quốc gia thuê thực hiện, nhưng kết quả này không có giá trị pháp lý.

Tiếp đó là bước kiểm phiếu chính thức do các thẩm phán và quan chức bầu cử Colombia phụ trách. Kết quả này có giá trị pháp lý và được xem là kết quả cuối cùng.

Truyền thông Colombia cho biết, việc kiểm phiếu chính thức đã hoàn tất vào ngày 24/6 và kết quả cuối cùng chỉ chênh lệch rất nhỏ so với kết quả sơ bộ.

Dự kiến, ông De la Espriella sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7/8 tới.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Colombia Ứng cử viên Kết quả Kiểm phiếu Tổng thống đắc cử Quốc gia Tuyên thệ nhậm chức Cuối tuần Bầu cử tổng thống Bỏ phiếu
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