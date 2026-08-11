Châu Âu trải qua tháng 6 và 7 nóng nhất lịch sử

Cơ quan giám sát sự nóng lên toàn cầu của Liên minh châu Âu (EU) Copernicus ngày 10/8 xác nhận, khu vực Tây Âu vừa trải qua tháng 6 và 7 nóng nhất trong lịch sử, với kỷ lục về nhiệt độ cao, cùng tình trạng hạn hán và cháy rừng trên khắp khu vực.

Mực nước sông Loire ở Pháp xuống thấp kỷ lục. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo đó, nhiệt độ trung bình ở Tây Âu trong hai tháng vừa qua là 21,62 độ C, phá kỷ lục cùng kỳ năm 2022. Độ ẩm cũng thấp hơn đáng kể và khu vực phải chống chọi đợt hạn hán nghiêm trọng.

Trong tháng 7, tình trạng khô hạn nghiêm trọng được ghi nhận ở nhiều nước Tây và Trung Âu như: Pháp, Tây Ban Nha, Áo và Hungary, Vương quốc Anh, Ireland và một phần Iceland. Lưu lượng nước nhiều sông ở mức thấp bất thường, khiến giao thông, thủy lợi và sản xuất năng lượng bị ảnh hưởng. Điều kiện nóng và khô là nguyên nhân chính gây cháy rừng, nhất là tại Pháp và Tây Ban Nha. Trung tâm Dự báo thời tiết tầm trung châu Âu, đơn vị vận hành Copernicus, chỉ rõ, đây là một thí dụ rõ ràng về việc biến đổi khí hậu đang làm gia tăng các hiện tượng nắng nóng cực đoan; tình trạng nắng nóng và hạn hán ngày càng tác động lẫn nhau.

Cũng theo Copernicus, trên quy mô toàn cầu, tháng 7/2026 cũng là tháng 7 nóng thứ hai trong lịch sử, khi nhiệt độ không khí trung bình cao hơn 1,47 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Nhiệt độ bề mặt biển trung bình toàn cầu là 20,96 độ C, phá vỡ kỷ lục ghi nhận năm 2023. Nguyên nhân là các đợt sóng nhiệt biển quanh châu Âu và hiện tượng El Nino đang hình thành ở Thái Bình Dương.

Giám đốc Copernicus Carlo Buontempo cho biết, El Nino từng khiến các năm 2024 và 2023 trở thành những năm nóng nhất nhì lịch sử. Các nhà khoa học dự đoán, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ lập kỷ lục mới vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027.

Theo nhandan.vn