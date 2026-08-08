Thượng viện Mỹ thông qua dự luật siết trừng phạt Nga

Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật trừng phạt kinh tế quy mô lớn nhằm gia tăng sức ép đối với nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga, đánh dấu một bước tiến lập pháp đáng chú ý trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài.

Mỹ siết chặt vòng vây kinh tế, đẩy mạnh trừng phạt năng lượng Nga. Ảnh: Reuters

Tại phiên họp ngày 7-8, dự luật mang tên “Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026” (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) đã được Thượng viện thông qua với 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống, cho thấy mức độ đồng thuận cao giữa các nhà lập pháp Mỹ.

Trọng tâm của dự luật là trao quyền cho Tổng thống Mỹ áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia mua nhiều dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga, trong đó có các đối tác lớn như Trung Quốc và Ấn Độ.

Bên cạnh đó, dự luật cũng thiết lập các biện pháp trừng phạt trực tiếp và cấm thị thực đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, các chỉ huy quân sự cấp cao, đồng thời mở rộng các biện pháp nhằm vào hệ thống tài chính và các dự án năng lượng trọng điểm của Nga.

Để hạn chế nguy cơ gây sốc đối với nguồn cung toàn cầu, dự luật bao gồm các điều khoản miễn trừ dành cho những quốc gia có tỷ trọng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga dưới 15% và đang tích cực thực hiện lộ trình giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng này.

Dự luật cũng trao cho Nhà Trắng quyền xem xét miễn trừ dựa trên lợi ích quốc gia tối cao, đồng thời mở rộng các quy định nhằm ngăn chặn việc sử dụng mạng lưới tàu chở dầu cũ để né tránh các lệnh trừng phạt hiện hành.

Tuy nhiên, dự luật vẫn vấp phải sự phản đối của một số nhà lập pháp tại Washington. Các ý kiến phản đối bày tỏ lo ngại rằng việc trao quyền áp thuế diện rộng cho nhánh hành pháp có thể gây biến động đối với thương mại quốc tế và làm gia tăng áp lực lạm phát trong nước.

Về phía Nga, Đại sứ quán nước này tại Washington trước đó đã lên tiếng phản đối dự luật. Matxcova cho rằng, trong bối cảnh nguy cơ khủng hoảng năng lượng và giá nhiên liệu gia tăng, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và các đối tác thương mại của nước này có thể gây tác động ngược nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu cũng như thị trường Mỹ.

Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật đã được chuyển tới Hạ viện Mỹ và dự kiến tiếp tục được xem xét, thảo luận khi cơ quan lập pháp này kết thúc kỳ nghỉ hè vào đầu tháng 9 tới.

https://hanoimoi.vn/thuong-vien-my-thong-qua-du-luat-siet-trung-phat-nga-1215630.html

Theo hanoimoi.vn