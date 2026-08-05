Nhiều người tử vong vì nắng nóng kỷ lục, Hàn Quốc tuyên bố thảm hoạ quốc gia

Hàn Quốc đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do đợt nắng nóng lịch sử khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hơn 2.000 người mắc các bệnh liên quan và nhiệt độ lần đầu tiên vượt ngưỡng 42°C trong hơn một thế kỷ ghi nhận.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 4/8 tuyên bố đợt nắng nóng đang bao trùm cả nước là thảm họa quốc gia, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại.

Theo số liệu của cơ quan y tế Hàn Quốc, đợt nắng nóng kéo dài từ giữa tháng 5 đến nay đã khiến ít nhất 19 người tử vong, phần lớn là người cao tuổi, trong khi 2.025 người phải nhập viện hoặc điều trị do các bệnh liên quan đến nhiệt.

Hàn Quốc đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do đợt nắng nóng lịch sử. Ảnh: Yonhap News

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, thành phố Yangsan ở phía Đông Nam nước này vừa ghi nhận mức nhiệt 42,5 độ C, cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu lưu trữ dữ liệu khí tượng cách đây 122 năm.

Nhiều khu vực khác cũng ghi nhận nền nhiệt trên 40 độ C, buộc cơ quan chức năng phải ban hành cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng tại Seoul và nhiều địa phương lân cận.

Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, Tổng thống Lee yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống ứng phó thiên tai, tăng cường hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người vô gia cư và cư dân tại các khu nhà thu nhập thấp. Chính quyền cũng được chỉ đạo kiểm tra hệ thống điện, bảo đảm nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điều hòa tăng đột biến.

Nhiều địa phương đã mở thêm các điểm tránh nóng, triển khai các đội kiểm tra sức khỏe lưu động, phát nước uống và tổ chức các khu vực làm mát công cộng. Một số hoạt động ngoài trời bị hủy hoặc điều chỉnh, trong đó có các trận đấu thuộc giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và vận động viên.

Theo các nhà khí tượng, đợt nắng nóng lần này hình thành do nhiều hệ thống áp cao chồng lấn, kết hợp hiệu ứng gió phơn và bầu trời quang mây kéo dài. Giới khoa học nhận định các đợt nắng nóng cực đoan tại Hàn Quốc đang có xu hướng gia tăng về cường độ và tần suất dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Theo cand.vn