TikTok đạt thỏa thuận trong ba vụ kiện liên quan sức khỏe tâm thần

Việc TikTok dàn xếp ba vụ kiện liên quan đến tác động đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên giúp nền tảng này tạm thời tránh các phiên tòa, nhưng chưa làm giảm áp lực từ hàng nghìn vụ kiện tương tự tại Mỹ.

TikTok chi tiền dàn xếp kiện tụng trước giờ G. Ảnh chụp từ video của Reuters

TikTok vừa đạt thỏa thuận dàn xếp đối với ba vụ kiện tại Mỹ do các thanh thiếu niên khởi xướng.

Ba nguyên đơn gồm S.J. (15 tuổi, bang Illinois), P.M.Y. (15 tuổi, bang New Jersey) và K.D.B. (18 tuổi, bang Mississippi), với các cáo buộc liên quan đến tự hại, lo âu, trầm cảm, nghiện và rối loạn ăn uống.

Thỏa thuận được đưa ra ngay trước khi các phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu, giúp nền tảng mạng xã hội thuộc sở hữu của ByteDance tạm thời tránh phải đối mặt với các phán quyết của bồi thẩm đoàn trong những vụ kiện này.

Theo đơn khởi kiện, các nguyên đơn cáo buộc thiết kế giao diện, thuật toán và một số tính năng của TikTok đã gây nghiện, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và sự phát triển của họ.

Giới quan sát pháp lý cho rằng việc dàn xếp ngoài tòa là bước đi nhằm tránh phải công khai các tài liệu nội bộ và giảm rủi ro pháp lý trong các vụ kiện tiếp theo.

Dù ba vụ kiện đã được giải quyết thông qua thỏa thuận, áp lực pháp lý đối với TikTok và các công ty công nghệ lớn khác vẫn chưa giảm. Thỏa thuận này diễn ra sau một vụ kiện tương tự kết thúc vào tháng 7, khi một nguyên đơn rút đơn kiện Meta sau khi các bị đơn khác đạt thỏa thuận.

Hiện còn khoảng 2.600 vụ kiện với nội dung tương tự đang được thụ lý tại tòa án liên bang ở bang California. Đây là một phần của làn sóng kiện tụng trên toàn nước Mỹ nhằm buộc các công ty mạng xã hội chịu trách nhiệm về những tác động tiêu cực của sản phẩm đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên.

Đến nay, các điều khoản tài chính cũng như nội dung cụ thể của ba thỏa thuận dàn xếp vẫn chưa được các bên công bố.

Theo hanoimoi.vn