Mỹ - Iran phát tín hiệu trái ngược về chuyện đàm phán

Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này không có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz sắp mở cửa.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 3/8, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran hiện “không đàm phán với Mỹ” mà chỉ thương lượng với Oman nhằm “đạt hiểu biết chung về một tuyến đường để tàu thuyền có thể tiếp tục lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz”, Financial Times đưa tin.

Xe phóng tên lửa Iran xuất hiện ở thủ đô Tehran hồi tháng 7/2026. Ảnh: Anadolu

Quan chức Iran cho biết hai bên đã đạt một số tiến triển, nhưng chưa đề cập đến thỏa thuận cuối cùng nào cũng như triển vọng mở cửa trở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển khoảng 20% dầu mỏ toàn cầu trước xung đột.

Cùng ngày, Reuters dẫn lời ông Baqaei cho biết thêm, Tehran không có kế hoạch tiếp đón các phái đoàn nước ngoài hoặc cử các nhà đàm phán ra nước ngoài trong những ngày tới. Các nhà đàm phán Iran hiện đang ở trong nước, ngoại trừ Ngoại trưởng Abbas Araqchi đang hành hương tôn giáo ở Iraq.

Tuyên bố của Iran trái ngược với phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8, khi ông nói hai bên sắp bắt đầu đàm phán về eo biển Hormuz và vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp thông tin cụ thể về địa điểm và thành phần các bên tham gia thương lượng.

Tổng thống Trump trước đó một ngày cũng nhấn mạnh quân đội Mỹ đã “lên đạn sẵn sàng” để chuẩn bị tấn công Iran ở mức độ chưa từng thấy, nhưng quyết định hoãn tấn công vì Iran và các nước đồng minh Trung Đông đề nghị đàm phán nhằm đạt một “thỏa thuận hoàn chỉnh”.

Ngay sau phát ngôn mới nhất của Iran ngày 3/8, Tổng thống Trump đăng bài trên Truth Social một lần nữa tuyên bố giới lãnh đạo Iran đã đề nghị gặp gỡ phía Mỹ và nhiều cuộc đàm phán đã được lên lịch “cho tương lai gần”.

Ông nhắc tuyên bố hải quân Mỹ hiện đang hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz. “Đó là bức tường thép của Mỹ. Không thứ gì có thể đến Iran, trừ khi chúng ta cho phép, và sẽ không có gì đi qua chừng nào chúng ta đạt thỏa thuận hoặc (Iran) đầu hàng”, ông nêu rõ.

Trong một phát biểu khác với báo giới từ Nhà Trắng, ông Trump khẳng định eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa “trong hôm nay hoặc ngày mai”. “Mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh chóng, dù theo hướng nào đi nữa. Không có gì phức tạp cả. Giai đoạn đầu tiên là mở cửa eo biển. Giai đoạn thứ hai sẽ là phi hạt nhân hóa”, ông Trump nói.

Giới quan sát cho rằng những diễn biến vừa qua tiếp tục lặp lại kịch bản đã xuất hiện nhiều lần kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát hơn 5 tháng trước. Washington nhiều lần đưa ra các cảnh báo quân sự cứng rắn nhưng sau đó lại viện dẫn các kênh ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.

Tuy nhiên, Iran vẫn công khai bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ kể từ khi Bản ghi nhớ Islamabad đổ vỡ đầu tháng 7/2026. Theo giới quan sát, bất đồng lớn nhất hiện vẫn xoay quanh eo biển Hormuz. Mỹ cho rằng Bản ghi nhớ Islamabad đã yêu cầu Iran mở hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này, trong khi Tehran khẳng định văn bản vẫn bảo lưu quyền kiểm soát hoạt động hàng hải của Iran tại khu vực.

Theo cand.vn