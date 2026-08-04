Các nhà khoa học Nga tìm ra cách xác định các tế bào gây ung thư và béo phì

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Quỹ Khoa học Nga mới đây công bố một chương trình tự động xác định các tế bào phát triển bệnh tật và dự đoán các đặc tính của chúng dựa trên dữ liệu di truyền. Chương trình này đến từ nhóm nghiên cứu Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V.Lomonosov.
Chương trình tự động xác định các tế bào phát triển bệnh và dự đoán các đặc tính của chúng dựa trên dữ liệu di truyền. Ảnh: Ria Novosti
Theo nhóm nghiên cứu, chương trình này có thể tự động xác định các loại tế bào, phân biệt tế bào ung thư với tế bào khỏe mạnh và xác định các tế bào gây ra viêm mạn tính trong bệnh béo phì, từ đó dẫn đến việc phát triển các phương pháp điều trị và thuốc mới hiệu quả hơn.
Cho đến nay, cơ chế phát triển của nhiều bệnh vẫn chưa được hiểu rõ, dẫn đến việc điều trị vẫn chỉ mang tính chất điều trị triệu chứng. Việc xác định các loại tế bào và dự đoán đặc tính của chúng sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu được nguyên nhân gây bệnh và điều chỉnh phương pháp điều trị phù hợp từng bệnh nhân.
Các nhà nghiên cứu đến từ Viện Nghiên cứu và Giáo dục Y khoa thuộc Đại học Quốc gia Moskva Lomonosov, Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Gamaleya về Dịch tễ học và Vi sinh vật học thuộc Bộ Y tế Nga, và Trung tâm Quy hoạch và Quản lý Chiến lược Rủi ro Y tế và Sinh học thuộc Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga đã tạo ra công cụ scParadise, dùng để tự động xác định các loại tế bào và dự đoán đặc tính của chúng dựa trên dữ liệu di truyền.
Elizaveta Chechekhina, nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Công nghệ Gen và Tế bào thuộc Đại học Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov, đang nghiên cứu nuôi cấy tế bào bằng kính hiển vi. Ảnh: Ria Novosti
Các tế bào dùng cho nghiên cứu được thu thập thông qua xét nghiệm máu, sinh thiết hoặc phẫu thuật. Tế bào được phân lập từ một mảnh mô bằng các phương pháp chuyên biệt. Sau đó, các tế bào riêng lẻ này trải qua quá trình tự giải trình, giúp xác định các gene mà chúng biểu hiện.
Để tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm, nhóm nghiên cứu cho biết sẽ cung cấp miễn phí để các chuyên gia trên toàn thế giới tải xuống và sử dụng. Chương trình theo đó sẽ không ngừng tạo ra, đào tạo và cung cấp ngày càng nhiều mô hình cho các tế bào, mô và thậm chí cả các sinh vật khác nhau.
Được biết, chương trình nghiên cứu này được Quỹ Khoa học Nga tài trợ và kết quả đã được công bố trên tạp chí Nucleic Acids Research.
Theo nhandan.vn
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