Trung Quốc tăng 50% công suất khai thác tại mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới

Ngày 7-8, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này đang lên kế hoạch mở rộng đáng kể công suất khai thác tại mỏ Bayan Obo, mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới nằm ở Khu tự trị Nội Mông, với khoản đầu tư hơn 530 triệu nhân dân tệ (khoảng 74 triệu USD).

Hầu hết các mục tiêu phát triển của Trung Quốc hiện nay đều cần tới đất hiếm. Ảnh: Hoàng Linh

Thông tin được công bố trong bối cảnh đất hiếm tiếp tục là một trong những loại tài nguyên chiến lược quan trọng nhất thế giới, đóng vai trò không thể thiếu trong sản xuất xe điện, tuabin gió, thiết bị điện tử, chất bán dẫn và nhiều lĩnh vực công nghệ cao cũng như quốc phòng.

Dự án sẽ nâng sản lượng khai thác của mỏ từ 10 triệu tấn lên 15 triệu tấn mỗi năm, tương đương mức tăng 50%.

Bayan Obo được xem là mỏ đa kim có quy mô lớn nhất thế giới, không chỉ chứa trữ lượng đất hiếm khổng lồ mà còn có quặng sắt, fluorit, niobi, scandium và thorium. Đây là nền tảng quan trọng giúp Trung Quốc duy trì vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu.

Tuy nhiên, theo Tập đoàn Baogang - đơn vị vận hành mỏ, mục tiêu chính của dự án mở rộng lần này là nâng công suất khai thác quặng sắt, còn đất hiếm sẽ tiếp tục được thu hồi như sản phẩm đi kèm trong quá trình chế biến.

Điều này có nghĩa là việc tăng công suất khai thác không đồng nghĩa sản lượng đất hiếm sẽ tăng tương ứng. Theo các chuyên gia, sản lượng đất hiếm của Trung Quốc hiện vẫn chịu sự quản lý chặt chẽ thông qua cơ chế hạn ngạch do Chính phủ nước này ban hành hằng năm.

Ông Li Yang, chuyên gia địa chất thuộc Đại học Bắc Kinh, cho biết Trung Quốc không có nhu cầu khai thác thêm quặng, chỉ nhằm mục đích tăng sản lượng đất hiếm. Theo ông, sản xuất đất hiếm hiện được kiểm soát bằng hạn ngạch nên việc mở rộng khai thác chủ yếu phục vụ nhu cầu gia tăng sản lượng quặng sắt.

Động thái này cũng cho thấy khoảng cách giữa tiềm năng địa chất rất lớn của Bayan Obo và sản lượng khai thác thực tế. Việc nâng công suất sẽ giúp khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên quặng sắt khổng lồ của khu mỏ, trong khi chính sách quản lý đất hiếm của Trung Quốc nhiều khả năng vẫn được duy trì nhằm kiểm soát nguồn cung.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn là quốc gia dẫn đầu thế giới về khai thác, chế biến và tinh luyện đất hiếm, nắm giữ phần lớn năng lực chế biến toàn cầu. Chính vì vậy, mọi động thái liên quan đến các mỏ đất hiếm lớn của nước này đều được giới công nghiệp và các thị trường quốc tế theo dõi sát sao.

Đối với ngành công nghiệp toàn cầu, việc mở rộng công suất khai thác tại Bayan Obo có thể giúp tăng nguồn cung quặng sắt trong dài hạn, song chưa tạo ra tác động đáng kể đến thị trường đất hiếm nếu cơ chế hạn ngạch sản xuất vẫn được giữ nguyên.

Điều này đồng nghĩa nguồn cung các nguyên tố đất hiếm phục vụ sản xuất xe điện, nam châm vĩnh cửu và thiết bị công nghệ cao sẽ tiếp tục phụ thuộc vào chính sách điều tiết của Bắc Kinh thay vì chỉ dựa trên năng lực khai thác tài nguyên.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và nhu cầu nguyên liệu chiến lược ngày càng gia tăng trên thế giới, việc Trung Quốc tiếp tục đầu tư mở rộng mỏ Bayan Obo được đánh giá là bước đi nhằm củng cố lợi thế về tài nguyên, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác một trong những khu mỏ có giá trị nhất hành tinh.

https://hanoimoi.vn/trung-quoc-tang-50-cong-suat-khai-thac-tai-mo-dat-hiem-lon-nhat-the-gioi-1215609.html

Theo hanoimoi.vn