Thượng viện Mỹ ngăn nguy cơ đóng cửa chính phủ

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Thượng viện Mỹ vừa đạt bước tiến quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Các nghị sĩ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã bỏ phiếu thông qua thủ tục đầu tiên đối với dự luật ngân sách tạm thời.
Nếu được Quốc hội thông qua và Tổng thống ký ban hành, dự luật sẽ cho phép cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang đến ngày 11/12 tới, giúp tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa từ ngày 1/10.
Các nhà lãnh đạo Thượng viện kỳ vọng sẽ hoàn tất thông qua dự luật trong tuần này để chuyển sang Hạ viện xem xét trước kỳ nghỉ của Quốc hội.
Giới chức Mỹ cho biết, dự luật bảo đảm điều chỉnh ngân sách cần thiết cho các chương trình hỗ trợ thực phẩm, cứu trợ thiên tai, bảo đảm an ninh quốc gia... Dự luật cũng loại bỏ nhiều nội dung mà đảng Dân chủ phản đối, như các đề xuất tăng chi tiêu quân sự, mở rộng quyền điều chuyển ngân sách cho lực lượng tuần tra biên giới và cho phép Nhà trắng hủy các khoản tài trợ liên bang.
Việc gia hạn ngân sách sẽ tạo điều kiện để Quốc hội có thêm thời gian đàm phán về vấn đề ngân sách cho cả năm tài khóa. Giới quan sát cho rằng, sự đồng thuận giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa phản ánh mong muốn tránh lặp lại tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài từng gây nhiều tác động tiêu cực đối với hoạt động của các cơ quan liên bang và nền kinh tế.
Ngoài ra, hoạt động liên tục của chính phủ được duy trì cũng giúp hạn chế những rủi ro trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
Theo nhandan.vn
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