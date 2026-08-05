Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thượng viện Mỹ ngăn nguy cơ đóng cửa chính phủ

Thượng viện Mỹ vừa đạt bước tiến quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Thượng viện Mỹ ngăn nguy cơ đóng cửa chính phủ

Trụ sở Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Các nghị sĩ của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã bỏ phiếu thông qua thủ tục đầu tiên đối với dự luật ngân sách tạm thời.

Nếu được Quốc hội thông qua và Tổng thống ký ban hành, dự luật sẽ cho phép cấp ngân sách cho các cơ quan liên bang đến ngày 11/12 tới, giúp tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa từ ngày 1/10.

Các nhà lãnh đạo Thượng viện kỳ vọng sẽ hoàn tất thông qua dự luật trong tuần này để chuyển sang Hạ viện xem xét trước kỳ nghỉ của Quốc hội.

Giới chức Mỹ cho biết, dự luật bảo đảm điều chỉnh ngân sách cần thiết cho các chương trình hỗ trợ thực phẩm, cứu trợ thiên tai, bảo đảm an ninh quốc gia... Dự luật cũng loại bỏ nhiều nội dung mà đảng Dân chủ phản đối, như các đề xuất tăng chi tiêu quân sự, mở rộng quyền điều chuyển ngân sách cho lực lượng tuần tra biên giới và cho phép Nhà trắng hủy các khoản tài trợ liên bang.

Việc gia hạn ngân sách sẽ tạo điều kiện để Quốc hội có thêm thời gian đàm phán về vấn đề ngân sách cho cả năm tài khóa. Giới quan sát cho rằng, sự đồng thuận giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa phản ánh mong muốn tránh lặp lại tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài từng gây nhiều tác động tiêu cực đối với hoạt động của các cơ quan liên bang và nền kinh tế.

Ngoài ra, hoạt động liên tục của chính phủ được duy trì cũng giúp hạn chế những rủi ro trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Chính phủ Đóng cửa Thượng viện mỹ Nguy cơ Ngân sách Nhiệm kỳ Bầu cử Tuần tra biên giới Thông qua dự luật Quốc hội
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long