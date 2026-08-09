Siêu El Nino đe dọa Thái Lan, Malaysia với nắng nóng cực đoan và “bom mưa”

Được dự báo là đợt El Nino khốc liệt nhất từ năm 1950, siêu El Nino cuối năm nay có thể khiến Thái Lan, Malaysia đối mặt thời tiết cực đoan đến nửa đầu 2027, đe dọa nguồn nước, nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng.

Tại Thái Lan, siêu El Nino có thể gây ảnh hưởng, khiến tổng lượng mưa toàn quốc dự kiến giảm ít nhất 10%. Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở sự sụt giảm lượng nước mà còn ở tính chất bất thường của thời tiết, khi các đợt hạn hán kéo dài bị cắt ngang bởi các trận “bom mưa” dồn dập.

Do mưa chỉ tập trung ở khu vực biên giới, các hồ chứa lớn ở vùng nội địa miền Trung rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, với dung tích tích trữ sụt giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đe dọa làm sụt giảm 20% sản lượng lúa vụ hai trong năm tới. Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp Thái Lan đã triển khai hệ thống tưới luân phiên, tiết kiệm tối đa nguồn nước, đồng thời lên kế hoạch phân bổ khoảng 15 tỷ m3 nước cho sinh hoạt, công nghiệp và bảo tồn hệ sinh thái.

Hiện tượng khô hạn tại miền Trung Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Trong khi đó tại Malaysia, hiện tượng siêu El Nino làm giảm khả năng đối lưu và hình thành mây, khiến bức xạ mặt trời gia tăng và đẩy nhiệt độ ở nhiều khu vực vượt ngưỡng 40°C trong những tháng tới, đặc biệt là tại vùng phía Bắc Bán đảo Malaysia. Từ tháng 10 đến tháng 12, lượng mưa dọc bờ biển phía Đông dự kiến giảm từ 10% đến 20%, trong khi các bang Sabah và Sarawak sẽ bước vào đợt khô hạn gay gắt từ đầu năm sau, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và khói mù xuyên biên giới.

Đáng chú ý, siêu El Nino cũng gây ra sự phân bổ thời tiết trái ngược khi khu vực Nam Sarawak cùng một số vùng lân cận như Nam Sumatra và Tây Kalimantan của Malaysia có thể phải đối mặt với mưa lớn dồn dập và lũ lụt vào cuối năm.

Trước tình hình nắng nóng kéo dài làm gia tăng tốc độ bốc hơi nước từ tháng 2 đến tháng 4 năm sau, các chuyên gia khí tượng kêu gọi chính quyền các nước cần nhanh chóng tích trữ nước tại các hồ đập ngay từ bây giờ. Việc chủ động điều phối nguồn nước và triển khai các kịch bản ứng phó kịp thời là yếu tố then chốt để đảm bảo nguồn cung cho sinh hoạt, bảo vệ ngành sản xuất lúa gạo và giảm thiểu tối đa rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.

Theo VOV