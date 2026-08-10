Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Khung dự luật mới được Ủy ban Quốc hội Iran thông qua đề xuất tăng kiểm soát hàng hải tại Eo biển Hormuz, trong đó có việc hạn chế tàu của Mỹ, Israel và các bên bị coi là thù địch.

Tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Persian, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp với các lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại Quốc hội Iran Hassan Qashqavi ngày 9/8 xác nhận các nội dung khái quát của dự luật mang tên “Hành động chiến lược nhằm đảm bảo an ninh và phát triển bền vững Eo biển Hormuz và Vịnh Persian” đã được thông qua sau cuộc họp của cơ quan này.

Phát biểu với báo giới, ông Qashqavi cho hay các thành viên ủy ban đã xem xét, trao đổi ý kiến về những đề xuất bằng văn bản và ý kiến trực tiếp từ các cơ quan, tổ chức liên quan trước khi thông qua dự luật mà không có bất kỳ ý kiến phản đối nào.

Dự luật đề xuất giao cho Chính phủ Iran, phối hợp với các lực lượng vũ trang, nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại Vịnh Persian.

Ngoài ra, nội dung sơ bộ của dự luật còn đề xuất cấm toàn diện tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc treo cờ Mỹ, Israel hoặc các quốc gia khác và những thực thể bị Iran coi là thù địch đi qua Eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, tàu thuyền nước ngoài cũng sẽ bị cấm vận chuyển bất kỳ loại hàng hóa quân sự và dân sự nào liên quan đến Israel. Các trường hợp vi phạm có thể phải chịu mức phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa.

Dự luật hiện mới được Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại Quốc hội Iran thông qua về mặt khung nội dung và cần phải trải qua các bước tiếp theo trong quy trình lập pháp trước khi có hiệu lực.

Theo IRNA, dự luật đã chính thức được trình lên Quốc hội Iran hôm 13/7.

Cũng trong ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận chính quyền của ông đã thu hẹp các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận với Iran và đang duy trì tiến trình này “một cách kín đáo” với hy vọng áp lực kinh tế sẽ phát huy tác dụng.

Trả lời phỏng vấn trang tin Axios qua điện thoại, Tổng thống Trump tiết lộ Washington “chỉ đang đàm phán một phần” với Tehran.

Theo đánh giá của nhà lãnh đạo Mỹ, nền kinh tế Iran đang ở trong “tình trạng rất khó khăn” và ông sẵn sàng gia tăng áp lực kinh tế đối với Tehran. Tuy nhiên, Tổng thống Trump không đưa ra bất cứ lời đe dọa quân sự mới nào nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong một động thái khác có liên quan, tờ Times of Israel cùng ngày đưa tin ông Trump được cho là đang tập trung vào mục tiêu mở lại Eo biển Hormuz và có thể tạm dừng các nỗ lực đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran nếu hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường thủy chiến lược này được khôi phục.

Giới chức Mỹ tiết lộ nếu chương trình hạt nhân của Iran không có bước tiến đáng kể nào và Eo biển Hormuz được mở trở lại, Tổng thống Trump có thể sẽ duy trì thỏa thuận ngừng bắn hiện tại và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải đối với Tehran. Theo đó, ông chủ Nhà Trắng đánh giá Iran không thể tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân hay chế tạo bom nguyên tử mà không bị tình báo Mỹ phát hiện.

Trước đó, Tổng thống Trump khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột cũng đều phải bao gồm các biện pháp đảm bảo Iran không thể khôi phục chương trình hạt nhân.

Theo TTXVN