Khi cấp xã thiếu người gánh việc

19/06/2026 09:21 GMT+7

baophutho.vn Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền cơ sở từng bước ổn định, cơ bản vận hành thông suốt, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng cho thấy không ít khó khăn, vướng mắc phát sinh do phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường đang phải đảm đương khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Làm sao để giảm áp lực quá tải lên đội ngũ này, đảm bảo từ số lượng đến chất lượng cán bộ là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.