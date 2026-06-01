 Truyền hình

Khi cấp xã thiếu người gánh việc

19/06/2026 09:21 GMT+7

baophutho.vn Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền cơ sở từng bước ổn định, cơ bản vận hành thông suốt, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn vận hành cũng cho thấy không ít khó khăn, vướng mắc phát sinh do phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường đang phải đảm đương khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Làm sao để giảm áp lực quá tải lên đội ngũ này, đảm bảo từ số lượng đến chất lượng cán bộ là đòi hỏi cấp thiết trong bối cảnh hiện nay.

video mới

Xem thêm

Video xem nhiều

Có thể bạn quan tâm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long