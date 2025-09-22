Những cây cầu chắp cánh vùng Đất Tổ

22/09/2025 08:36 GMT+7 Đức Anh

baophutho.vn Việt Trì - vùng trung tâm tỉnh lỵ Phú Thọ là vị trí “ngã ba sông” - điểm giao nhau của sông Hồng, sông Lô và sông Đà, cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội. Đây là điều kiện lý tưởng để Phú Thọ đẩy mạnh kết nối, giao thương, vận chuyển hàng hóa đường thủy nội địa. Những nhịp cầu bắc qua sông không đơn thuần chỉ gắn kết đôi bờ, thuận tiện cho việc đi lại mà còn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng góp phần thúc đẩy nền kinh tế, chắp cánh cho Đất Tổ vươn mình trong kỷ nguyên mới.