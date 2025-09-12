 Truyền hình

Dự án chậm, tỉnh lộ 445 trở thành “điểm nghẽn” giao thông

12/09/2025 16:05 GMT+7

baophutho.vn Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ ở hạ du sông Đà qua địa phận Phường Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh và thuộc đường tỉnh 445, có tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp tỉnh Hòa Bình cũ nay là BQL Dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư. Tháng 3/2024 khởi công giai đoạn 1 thi công 6,2km, kế hoạch hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thi công ì ạch, trong khi đường cũ ngày càng xuống cấp nghiêm trọng khiến tuyến đường này trở thành “điểm nghẽn” mất an toàn giao thông.

video mới

Xem thêm

Video xem nhiều

Có thể bạn quan tâm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long