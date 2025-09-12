Dự án chậm, tỉnh lộ 445 trở thành “điểm nghẽn” giao thông

12/09/2025 16:05 GMT+7

baophutho.vn Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ ở hạ du sông Đà qua địa phận Phường Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh và thuộc đường tỉnh 445, có tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp tỉnh Hòa Bình cũ nay là BQL Dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư. Tháng 3/2024 khởi công giai đoạn 1 thi công 6,2km, kế hoạch hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thi công ì ạch, trong khi đường cũ ngày càng xuống cấp nghiêm trọng khiến tuyến đường này trở thành “điểm nghẽn” mất an toàn giao thông.