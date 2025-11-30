Tâm linh chữa “bách bệnh” - Kỳ 3: Vén màn sự thật

30/11/2025 12:21 GMT+7

baophutho.vn Ẩn sau lớp vỏ “tâm linh”, “phát triển bản thân” hay “chữa lành không cần thuốc”, những hội nhóm như: Hội Đức Thánh Chúa Trời, Nhân điện, Năng Lượng Gốc Trống Đồng,... đã và đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng về niềm tin, đạo đức và trật tự an ninh xã hội. Trong thời đại nhiều biến động, con người có nhu cầu tìm điểm tựa tinh thần là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi niềm tin bị dẫn dắt sai hướng, khi “thiền định” bị biến thành “phép màu chữa bách bệnh” và khi “giá trị văn hóa dân tộc” bị lạm dụng để trục lợi, đó không còn là tín ngưỡng mà là một cạm bẫy tinh vi.