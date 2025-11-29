 Truyền hình

Tâm linh chữa “bách bệnh” - Kỳ 2: Cạm bẫy và vỏ bọc chữa lành

29/11/2025 12:21 GMT+7

baophutho.vn Tự hóa giải bùa ngải, chữa bệnh bằng năng lượng, tạo phước, tiếp xúc với “đấng tối cao”... là những công dụng “thần kỳ” được quảng bá bởi những người tự xưng là giảng viên của môn học Nhân điện - hay còn gọi là Điện học. Tại Việt Nam, chưa có bất kỳ trung tâm nào được cấp phép chính thống giảng dạy môn này. Các hoạt động chủ yếu mang tính tự phát, thiếu kiểm soát, tiềm ẩn yếu tố mê tín, dị đoan và chuộc lợi.

