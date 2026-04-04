Quyết liệt xử lý hồ sơ thủ tục hành chính chậm, muộn

04/04/2026 09:30 GMT+7

baophutho.vn Chứng thực và đất đai là 2 lĩnh vực có khối lượng giao dịch lớn nhất tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Áp lực công việc lớn khiến không ít nơi còn xảy ra tình trạng hồ sơ tồn đọng, giải quyết chậm, muộn. Trước thực tế đó, Phú Thọ đã phát động chiến dịch cao điểm 45 ngày, tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ quá hạn, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.