Việt Nam - điểm sáng thân thiện trong bối cảnh du lịch toàn cầu quá tải

Khi nhiều điểm đến trên thế giới buộc phải dựng lên những “giới hạn mềm” để tự bảo vệ mình thì Việt Nam đang ở một nhịp đi khác: đón khách và giữ được sự nồng hậu.

Du khách quốc tế tham quan khu vực Đại Nội Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Trong những năm gần đây, khi khái niệm “du lịch quá tải” không còn xa lạ và các cuộc biểu tình phản đối du khách xuất hiện tại nhiều nơi từ châu Âu đến châu Mỹ, cách các điểm đến đón tiếp du khách đang trở thành vấn đề được quan tâm trên toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa tài nguyên du lịch phong phú và tinh thần hiếu khách.

Theo xếp hạng của tờ The Telegraph (Vương quốc Anh) về “Những quốc gia tuyệt đẹp vẫn nồng hậu đón khách du lịch năm 2026,” Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách này.

Kết quả này không đến từ các chiến dịch quảng bá rầm rộ mà chủ yếu nhờ sức hút tự nhiên cùng trải nghiệm thân thiện mà du khách cảm nhận được.

Năm 2025, Việt Nam đón gần 22 triệu lượt khách quốc tế và đặt mục tiêu đưa con số này lên 25 triệu trong năm nay.

Điểm khác biệt của du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở cảnh quan hay ẩm thực, mà còn ở cách thức đón tiếp. Từ vẻ đẹp siêu thực của Vịnh Hạ Long đến nhịp sống sôi động tại Thành phố Hồ Chí Minh, du khách không chỉ tham quan cảnh đẹp, thưởng thức các món ăn đặc trưng, mà còn cảm nhận được sự gần gũi, cởi mở - yếu tố đang dần trở nên hiếm hoi tại một số điểm đến nổi tiếng trên thế giới.

Truyền thông quốc tế cũng ghi nhận cách Việt Nam khai thác bản sắc văn hóa trong phát triển du lịch. Kênh BBC, khi giới thiệu về Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã bày tỏ ấn tượng trước mô hình giải trí mang đậm dấu ấn nội địa.

Thay vì đi theo xu hướng phổ biến khi xây dựng các công viên theo phong cách phương Tây, Suối Tiên lựa chọn khai thác chất liệu từ thần thoại dân gian, tín ngưỡng và biểu tượng Phật giáo đậm chất Á Đông.

Những công trình như tượng Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, các cụm đền, tượng được thiết kế rực rỡ, giàu tính biểu tượng đã tạo nên không gian vừa độc đáo với du khách quốc tế, vừa quen thuộc với người Việt.

Cách tiếp cận này cho thấy hướng phát triển du lịch dựa trên nền tảng văn hóa bản địa, góp phần tạo nên sự khác biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các điểm đến. Văn hóa không chỉ được bảo tồn trong không gian tĩnh, mà được “kể lại” một cách sinh động, trở thành một phần của trải nghiệm du lịch.

Có thể, trong tương lai không xa, Việt Nam cũng sẽ phải đối diện với những bài toán mà các điểm đến khác đang trải qua nhưng ở thời điểm này, Việt Nam - qua ghi nhận của tờ The Telegraph và những lát cắt truyền thông quốc tế - đang cho thấy một nét riêng quý giá: vừa mở rộng cánh cửa, vừa giữ được hơi ấm bên trong.

Và đôi khi, với du khách, điều còn lại sau một hành trình không phải là những bức ảnh, mà là cảm giác mình đã được đón nhận một cách thật lòng.

Nguồn TTXVN