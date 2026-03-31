Việt Nam được dự đoán thắng Malaysia 3-1

Các chuyên trang thể thao châu Á đều dự đoán Việt Nam sẽ thắng với cách biệt lớn trước Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Theo bài phân tích của Sportskeeda, Việt Nam bước vào trận đấu trên sân Thiên Trường với vị thế vượt trội. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã toàn thắng 5 trận tại vòng loại bảng F, giành 15 điểm tuyệt đối và sớm đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Với khoảng cách sáu điểm so với đội nhì bảng Malaysia, kết quả lượt cuối không còn ảnh hưởng đến thứ bậc của chủ nhà.

Nguyễn Hai Long (áo đỏ) tranh bóng với La'Vere Corbin-Ong trong trận Việt Nam gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, tối 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Trang này nhấn mạnh phong độ ổn định là yếu tố then chốt giúp Việt Nam được đánh giá cao. Đoàn quân Kim đang có chuỗi 12 chiến thắng, đồng thời toàn thắng 9 trận sân nhà gần nhất. Ở chiều ngược lại, Malaysia dù đứng thứ hai với 9 điểm, đã hết cơ hội đi tiếp. Đội khách thắng ba và thua hai sau 5 lượt, phong độ thiếu ổn định hơn so với chủ nhà.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Trong 6 lần gặp gần nhất, Việt Nam đều thắng, trong đó có hai trận thắng 3-0 khi tiếp Malaysia trên sân nhà tại AFF Cup (nay là ASEAN Cup). Trang thể thao Ấn Độ cho rằng lợi thế sân bãi cùng phong độ hiện tại giúp Việt Nam nắm mọi lợi thế trước trận đấu. Dù Malaysia vẫn có thể ghi bàn, đội chủ nhà được dự đoán sẽ thắng 3-1 trong thế trận cởi mở, với nhiều hơn hai bàn thắng.

Nhận định này tương đồng với đánh giá từ báo Indonesia Gunungkidul. Trang này chỉ ra Việt Nam nằm trong nhóm đội trình diễn ấn tượng nhất vòng loại, khi ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới một lần sau 5 trận. Chiến thắng giao hữu 3-0 trước Bangladesh gần đây tiếp tục cho thấy sức mạnh tấn công sắc bén của đội tuyển.

Theo trang này, điểm mạnh nhất của Việt Nam nằm ở sự cân bằng giữa công và thủ. "Đội có thể duy trì kỷ luật phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn. Việc thi đấu trên sân nhà cũng gia tăng đáng kể khả năng chiến thắng", bài viết có đoạn.

Trong khi đó, Malaysia vẫn thể hiện tiềm năng tấn công với 9 bàn sau 5 trận, nhưng hàng thủ lại thiếu chắc chắn khi đã nhận 7 bàn thua. Chiến thắng 5-1 trước Lào cho thấy đội bóng này có thể gây nguy hiểm nếu được tạo khoảng trống, song sự thiếu ổn định khiến họ bị đánh giá thấp hơn. Trang Indonesia dự đoán Việt Nam sẽ kiểm soát bóng, gây áp lực từ sớm, còn Malaysia thiên về phòng ngự phản công. Kịch bản 3-1 tiếp tục được nhắc đến như kết quả hợp lý.

Đội tuyển Việt Nam tập trên sân Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình ngày 30/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

Không chỉ giới chuyên môn, các mô hình dự đoán cũng nghiêng về chủ nhà. Theo trang bóng đá Pháp WinComparator, xác suất Việt Nam thắng lên tới 69,19%, trong khi khả năng Malaysia thắng chỉ 15,75%. Xác suất trận đấu có trên hai bàn đạt hơn 71%, củng cố thêm nhận định về một thế trận cởi mở. Tỷ lệ Việt Nam ghi bàn trước cũng cao hơn đáng kể so với đối thủ, 62% so với 38%.

Dù vậy, trước giờ bóng lăn, bầu không khí lại nóng lên bởi cuộc chiến tâm lý giữa hai đội. Theo CNN Indonesia, cả HLV và cầu thủ hai bên đều liên tục đưa ra những phát biểu thể hiện quyết tâm chiến thắng. HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu thắng 2-0, đồng thời xem trận đấu này như cơ hội đòi lại món nợ sau thất bại 0-4 trên sân Bukit Jalil - kết quả sau đó bị AFC xử lại thành chiến thắng 3-0 cho Việt Nam vì Malaysia sử dụng cầu thủ làm giả giấy tờ.

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son cũng thể hiện sự tự tin khi tuyên bố sẵn sàng ghi bàn để tặng người hâm mộ. Trong khi đó, phía Malaysia không giấu quyết tâm phục hận. HLV Peter Cklamovski cho biết các cầu thủ đã chịu nhiều áp lực sau khi bị tước kết quả, nhưng sẽ biến điều đó thành động lực. Tiền vệ Nooa Laine thậm chí khẳng định Malaysia đủ mạnh để đánh bại Việt Nam.

Dẫu vậy, thực tế lực lượng và phong độ vẫn là khoảng cách lớn giữa hai đội, theo CNN. Việt Nam đón nhiều trụ cột trở lại sau chấn thương như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, cùng hai cầu thủ nhập tịch Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Malaysia không còn sự phục vụ của nhóm cầu thủ nhập tịch từng gây tranh cãi. Ngoài ra, việc đã chắc suất đi tiếp giúp đội chủ nhà có tâm lý thoải mái hơn, trái ngược với áp lực danh dự mà Malaysia mang theo tới Thiên Trường.

Theo vnexpress.net