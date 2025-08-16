Xóa rào cản mặc cảm, mở cánh cửa việc làm

Sau khi nhận được sự cho phép của Ban Giám đốc, tôi đến xưởng sản xuất của Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam (FTI) để gặp gỡ những người công nhân “đặc biệt”. Giữa những dãy bàn dài nối tiếp nhau với tiếng máy móc rì rầm, anh chuyền trưởng dẫn tôi đến gặp chị Lê Thị Thúy Ngân (sinh sống tại phường Phú Thọ), công nhân làm việc tại bộ phận Hậu hàn 607/8.

Chị Ngân có dáng người nhỏ, vai hơi lệch, khuôn mặt nghiêng nhẹ, phát âm không thật tròn tiếng do khẩu hình bị méo. Thế nhưng khi làm việc, chị cũng giống như bao công nhân khác, ngồi ngay ngắn, đeo bao tay và dồn toàn bộ sự tập trung vào từng thao tác công việc. Với chiếc máy hút nhỏ trên tay, chị Ngân có trách nhiệm làm sạch bụi bám li ti - công đoạn cuối cùng trước khi được đóng gói. Kiên nhẫn rà từng bộ phận sản phẩm, quan sát kỹ từng góc nhỏ, đảm bảo không sót lại bất kỳ hạt bụi nào, sự chăm chú của chị để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc.

Là một bà mẹ đơn thân, hiện nuôi con gái nhỏ mới 13 tháng tuổi và chăm sóc cha mẹ già yếu, cuộc sống của chị Ngân từng loay hoay giữa nhiều khó khăn và mặc cảm. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi khi một người bạn giới thiệu chị tới FTI. Chị làm hồ sơ xin việc và đã được tuyển dụng, đào tạo, bố trí công việc phù hợp tại dây chuyền sản xuất của công ty.

Giờ đây, với thu nhập hàng tháng từ 8-12 triệu đồng, chị Ngân đã có thể lo cho con gái, chăm sóc cha mẹ và tự lo cho cuộc sống. Nhưng với chị, giá trị lớn nhất mà chị nhận được từ công việc này là được đối xử như bao người bình thường khác. “Ở công ty, tôi là công nhân như mọi người, được tin tưởng, giao việc, đánh giá công bằng. Điều đó khiến tôi không còn mặc cảm, tự ti. Tôi đã có công việc ổn định và tự tin hơn trong cuộc sống”, chị Ngân chia sẻ, đôi mắt ánh lên sự biết ơn và tự hào.

Đến thăm một xưởng khác, tôi gặp anh Phạm Văn Vương (sống tại phường Phong Châu), công nhân của bộ phận Lắp ráp 607. Anh đang ngồi cần mẫn làm việc trên một chiếc ghế cao hơn bình thường - chiếc ghế đặc biệt dành riêng cho mình, bởi anh không thể đứng lâu hay di chuyển linh hoạt như những người khác.

U xương - căn bệnh được phát hiện quá muộn đã cướp đi khả năng đi lại bình thường của anh. Chân trái dần bị teo lại sau những đợt điều trị kéo dài, để lại cho anh những cơn đau âm ỉ và di chứng nặng nề. Thế nhưng, trong câu chuyện với tôi, anh ít nhắc đến bệnh tật mà chỉ tâm sự về gia đình: Cha mẹ già yếu, em trai từng bị tai nạn lao động khiến sức khoẻ giảm sút. Với anh trách nhiệm rất lớn là gánh vác gia đình của một người anh cả.

Trước khi đến với FTI, anh Vương từng trải qua cảm giác bất lực dẫn đến hoài nghi: Với điều kiện như mình, liệu có doanh nghiệp nào đó chấp nhận? Việc đi lại khó khăn, sức khỏe không còn như trước khiến anh từng nghĩ cánh cửa việc làm đã khép lại. Nhưng khi đọc được thông tin tuyển dụng của FTI, anh mạnh dạn nộp hồ sơ ứng tuyển. Bên cạnh niềm vui vì đã được nhận, điều khiến anh cảm thấy biết ơn và cảm động đó là anh được tin tưởng, bố trí một vị trí phù hợp với điều kiện sức khỏe mà không cần bất kỳ sự “ưu tiên” nào. Từ đó, anh có thu nhập, có thể nuôi sống bản thân và gia đình.

Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam (FTI) là thành viên của Tập đoàn Innovation (Hồng Kông - Trung Quốc) - đơn vị chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm điện tử, đặc biệt là thiết bị âm thanh như tai nghe không dây Bluetooth và linh kiện điện tử cao cấp, cung ứng sản phẩm cho thị trường quốc tế, trong đó chủ yếu là Hoa Kỳ. Từ những nhà máy đầu tiên được xây dựng vào năm 2020, đến nay, FTI đã vận hành 3 cơ sở sản xuất hiện đại, tạo việc làm ổn định cho trên 8.000 lao động, từng bước khẳng định vị thế là một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất - cung ứng toàn cầu của Tập đoàn Innovation.

Tiếp nối truyền thống từ Tập đoàn, FTI không chỉ chú trọng phát triển sản xuất mà còn nỗ lực thể hiện trách nhiệm đối với xã hội và hướng tới những giá trị nhân văn cao đẹp. Với định hướng phát triển bền vững, công ty đã dành sự quan tâm đặc biệt đến quá trình tuyển dụng những lao động “đặc biệt” là người khuyết tật, tạo điều kiện để họ được hòa nhập vào môi trường lao động bình đẳng. Đến nay, đã có 12 lao động là người khuyết tật đang làm việc tại công ty, được đảm bảo chế độ lương thưởng, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Trao đổi với chúng tôi khi đi giữa những dãy chuyền sản xuất, ông Cheung Ka Hin - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam cho biết, FTI hiện là đối tác của nhiều thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới, điều này đồng nghĩa với việc mọi khâu sản xuất, từ quy trình kỹ thuật đến tiêu chuẩn nhân sự, đều phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt từ phía khách hàng.

Tại FTI, những người lao động “đặc biệt” không được đối xử đặc biệt mà công bằng như những người lao động khác. Công bằng trong công việc, khen thưởng và cả trong xử lý khi vi phạm nội quy.

Ngay khi tiếp nhận, công ty khảo sát khả năng và sức khỏe của từng người để bố trí công việc phù hợp. Người bị khuyết tật về chân được trang bị những chiếc ghế có chiều cao đặc biệt, giúp họ thao tác thuận lợi. Với những công nhân khiếm thính hoặc không thể nói, công ty sắp xếp vào các vị trí ít thay đổi công đoạn để quy trình làm việc được đơn giản hóa, kèm theo phương pháp đào tạo trực quan giúp họ dễ tiếp cận và ghi nhớ. Dù có quy định chung là người lao động không được sử dụng thang máy, FTI vẫn linh hoạt cho phép những người lao động khuyết tật dùng thang máy khi cần, hoặc ưu tiên bố trí cho họ làm việc tại tầng 1 để hạn chế di chuyển...

Hơn cả việc hỗ trợ về điều kiện, môi trường làm việc, FTI còn lan tỏa thông điệp rõ ràng: Không đối xử với những người lao động “đặc biệt” theo cách đặc biệt. Điều đó mang ý nghĩa mọi người đều được tôn trọng và tạo điều kiện để phát huy hết khả năng của mình, được đánh giá dựa trên năng lực và hiệu quả công việc. Đó chính là cách FTI xây dựng một môi trường làm việc công bằng, nhân văn và hòa nhập, nơi mà sự khác biệt không phải là rào cản, mà là một phần tạo nên sức mạnh chung.

Từ quan điểm đó, FTI sẽ luôn rộng mở chào đón những lao động “đặc biệt”, bất kể họ đến từ đâu hay mang trong mình khiếm khuyết gì. Với những trường hợp khuyết tật nặng, công ty sẽ chủ động thiết kế hoặc trang bị các công cụ, thiết bị hỗ trợ nhằm giúp họ thao tác thuận tiện và an toàn hơn. Bên cạnh đó, sẽ có những nhân sự giàu kinh nghiệm được phân công kèm cặp, hướng dẫn riêng để đảm bảo người lao động mới nhanh chóng bắt nhịp với công việc, tự tin hòa nhập vào tập thể.

Ông Cheung Ka Hin khẳng định: “FTI mong muốn ngày càng nhiều người khuyết tật có cơ hội việc làm, càng nhiều người “đặc biệt” không cần được đối xử “đặc biệt”. Muốn làm được điều đó, cần sự đồng hành, hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương để có thể mở rộng hơn nữa cánh cửa việc làm cho người khuyết tật.

Chia sẻ thêm về cảm xúc khi xem đoạn clip “triệu view” được đăng tải trên fanpage beat.vn, ông Cheung cho biết: “Tôi thực sự rất vui khi thấy câu chuyện của chúng tôi chạm đến trái tim nhiều người. Hy vọng rằng, khi xem được clip này, các doanh nghiệp khác cũng sẽ mở rộng vòng tay, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người khuyết tật, để họ được khẳng định giá trị của bản thân. Chúng tôi tin rằng, khi được trao cơ hội và hỗ trợ đúng cách, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra giá trị, như cách mà người khuyết tật đã và đang chung tay tạo ra giá trị to lớn và bền vững ở FTI”.

Hà Trang