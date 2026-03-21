Xung đột tại Trung Đông: Iran xác nhận gần 20 tàu hàng của cư dân bị không kích

Ít nhất 16 tàu thương mại của cư dân ở các thành phố cảng Bandar-e Lengeh và Kong, đã bị phá hủy trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành ở miền Nam Iran.
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 20/3, hãng tin Tasnim của Iran dẫn lời giới chức địa phương cho biết ít nhất 16 tàu thương mại của cư dân ở các thành phố cảng Bandar-e Lengeh và Kong, đã bị phá hủy trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành ở miền Nam nước này.
Theo hãng tin trên, các tàu hàng này được sử dụng cho mục đích thương mại và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp sinh kế cho người dân địa phương.
Tuy nhiên, Tasnim không cho biết thời điểm xảy ra vụ không kích.
Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố tiến hành chiến dịch không kích khu vực Noor bên bờ biển Caspi. Trước đó, Israel cũng cho biết đã tấn công một số tàu hải quân Iran trên Biển Caspi.
Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với người đồng cấp Anh Yvette Cooper, cảnh báo các căn cứ của Anh được sử dụng để phục vụ hoạt động quân sự của Mỹ sẽ bị coi là hành vi “đồng lõa,” qua đó làm gia tăng nguy cơ mở rộng xung đột.
Iran đồng thời gây sức ép với Đức, yêu cầu làm rõ vai trò của căn cứ không quân Ramstein - trung tâm hậu cần quan trọng của Mỹ tại châu Âu. Giới phân tích nhận định cơ sở này có thể trở thành mục tiêu nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.
Trong khi đó, nhiều quốc gia thể hiện sự thận trọng nhằm tránh bị cuốn vào xung đột. Sri Lanka đã từ chối cho phép máy bay chiến đấu Mỹ đồn trú tại sân bay quốc tế Mattala, còn Italy cho biết chỉ cân nhắc tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.
Kết quả khảo sát do tổ chức Korea Gallup công bố ngày 20/3 cho thấy 55% số người dân được hỏi phản đối việc Hàn Quốc cử tàu chiến tới eo biển Hormuz theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi chỉ 30% ủng hộ.
Đáng chú ý, tỷ lệ phản đối áp đảo ở các nhóm cử tri trung lập và tiến bộ, phản ánh tâm lý thận trọng của dư luận trước nguy cơ bị cuốn vào xung đột.
Nguồn TTXVN
