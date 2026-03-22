10 hội viên nhà báo cao tuổi được khen thưởng

Ngày 22/3, Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo cao tuổi thuộc Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt truyền thống đầu xuân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ Triệu Thị Thanh Bình; các đồng chí Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Đặng Chí Thành và Nguyễn Tất Thắng dự buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ Triệu Thị Thanh Bình trao tặng giấy khen cho các hội viên CLB nhà báo cao tuổi tỉnh

Tặng hoa chúc mừng BCN Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi tỉnh Phú Thọ

Năm 2025, CLB duy trì tốt hoạt động, có nhiều đóng góp vào công tác hội và hoạt động báo chí, góp phần xây dựng Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ vững mạnh. CLB đã động viên hội viên sống vui khỏe, có ích, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương.

Sau hợp nhất tỉnh, CLB Nhà báo cao tuổi đã thực hiện sáp nhập và đi vào hoạt động theo 3 phân hội Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hoà Bình với trên 120 hội viên.

Ghi nhận những kết quả đạt được của hội viên CLB, Hội Nhà báo tỉnh đã tặng Giấy khen cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng hội và hoạt động báo chí.

Tặng lẵng hoa chúc mừng CLB và trao Giấy khen cho các hội viên, đồng chí Triệu Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh tin tưởng các nhà báo cao tuổi tiếp tục có những đóng góp xây dựng Hội Nhà báo vững mạnh và nêu gương sáng trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo cao tuổi đã tổ chức mừng thọ cho hội viên tròn 70 tuổi.

Thăng Long


