25 địa phương miễn phí một số dịch vụ công trực tuyến

Theo Cục C06 Bộ Công an, đã có 25 địa phương triển khai phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm.

Có 25 địa phương triển khai phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm - Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội - C06 (Bộ Công an), việc triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số đã đạt được nhiều kết quả.

Đến nay, 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân; đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, 109 nghìn tài khoản cho người nước ngoài; 950 nghìn tài khoản cho tổ chức.

Ứng dụng VNeID duy trì khoảng 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày. Khoảng 19,1 triệu thông tin tài khoản an sinh xã hội và tài khoản thanh toán đã được tích hợp; 87% công dân có tài khoản ngân hàng. Khoảng 1,1 triệu lượt đăng ký chứng thư số với hơn 128.000 lượt ký tài liệu; gần 50% công dân đã được cấp chữ ký số, giúp tiết kiệm khoảng 41.000-170.000 đồng/hồ sơ ký và rút ngắn 15-60 phút xử lý.

Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP và các chính sách triển khai đã gắn phát triển công dân số với lợi ích trực tiếp. Đến ngày 30/9/2026, khoảng 768.000 lượt tra cứu dữ liệu trên VNeID được thực hiện để xác định điều kiện hưởng chính sách; hơn 14,7 nghìn hồ sơ cư trú và một số hồ sơ cấp hộ chiếu được miễn phí, giúp người dân tiết kiệm khoảng 232,6 triệu đồng.

Đáng chý ý, đã có 25 địa phương triển khai phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm.

Cục C06 cho biết, từ lợi ích trực tiếp đó, mức độ chủ động của người dân ngày càng rõ hơn trong cung cấp dữ liệu và đóng góp ý kiến cho cơ quan nhà nước: VNeID ghi nhận 23,3 triệu lượt cung cấp thông tin tài khoản thanh toán; hơn 334.000 lượt thông tin giấy phép lái xe; hơn 103.000 giấy khai sinh và hơn 70.000 thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hơn 20,6 triệu lượt công dân tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp; gần 3,3 triệu người góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; 2 triệu lượt ý kiến đối với Luật Hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Đất đai.... VNeID đang mở rộng kênh tương tác, để người dân không chỉ sử dụng dịch vụ số mà còn trực tiếp tham gia, đóng góp và đồng kiến tạo chính sách trên môi trường số.

Các tiện ích trên VNeID ngày càng đa dạng, phục vụ những nhu cầu thiết yếu. Ứng dụng đã phát triển trên 77 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập, triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến, cùng các tiện ích về y tế, giao thông, tư pháp.

Song song với việc cung cấp các công cụ số, công tác phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân được quan tâm triển khai. Nền tảng Bình dân học vụ số đã tích hợp 170 khóa học, thu hút hơn 3,6 triệu người tham gia. Khoảng 93,5 nghìn Tổ công nghệ số cộng đồng cùng lực lượng tại cơ sở trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và kỹ năng phòng, chống lừa đảo trên môi trường mạng.

Tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn tài khoản định danh điện tử

Theo Cục C06, phát triển tiện ích số phải đi đôi với bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Trọng tâm là kết hợp chặt chẽ pháp luật, công nghệ, phối hợp liên ngành và kỹ năng tự bảo vệ của người dân.

Trước hết, thực thi nghiêm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định hiện hành về định danh, xác thực điện tử; bảo đảm quyền của công dân đối với dữ liệu của mình, đồng thời xử lý nghiêm hành vi chiếm đoạt, làm lộ, mua bán hoặc sử dụng dữ liệu trái pháp luật. Việc mở rộng kết nối, chia sẻ thông tin phải gắn với trách nhiệm bảo vệ dữ liệu của từng cơ quan, tổ chức.

Về giải pháp bảo vệ, tiếp tục tăng cường an ninh, an toàn hệ thống; xác thực tài khoản giao dịch, cảnh báo sớm những giao dịch bất thường và minh bạch việc khai thác dữ liệu. Mục tiêu là phòng ngừa rủi ro ngay từ đầu, không chỉ xử lý khi thiệt hại đã xảy ra.

Về các nội dung này, trong thời gian vừa qua, Bộ Công an đã tích cực chủ động phối hợp với ngành ngân hàng và viễn thông, việc đối chiếu sinh trắc học, chia sẻ dữ liệu đã được thực hiện đối với khoảng 268,7 triệu hồ sơ ngân hàng; gần 149 triệu thông tin thuê bao đã được đưa về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuẩn hóa. Những biện pháp này góp phần hạn chế giả mạo danh tính, SIM rác và việc lợi dụng thông tin không chính chủ.

Cùng với đó, Bộ Công an thường xuyên cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ, gửi đường dẫn hoặc ứng dụng VNeID giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại với trên 32 bài viết tuyên truyền cảnh báo phương thức thủ đoạn trên VNeID. Người dân cần sử dụng ứng dụng chính thức; khi nghi bị chiếm đoạt tài khoản phải khẩn trương liên hệ ngân hàng, cơ quan công an để được hỗ trợ.

Theo Báo Điện tử Chính phủ