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9 tháng, tổng thu ngân sách do Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý đạt trên 42.800 tỷ đồng

Chiều 15/10, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế quý III và 9 tháng năm 2026; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2026.

Trong 9 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế và đôn đốc thu nợ.

Tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh quản lý đạt trên 42.800 tỷ đồng, bằng 86,7% dự toán pháp lệnh, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh đạt hơn 26.200 tỷ đồng, chiếm 61,2% tổng thu ngân sách.

9 tháng, tổng thu ngân sách do Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý đạt trên 42.800 tỷ đồngQuang cảnh hội nghị.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường với gần 1.800 doanh nghiệp được kiểm tra. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt gần 97,5%. Đồng thời, đơn vị đã tổ chức 174 hội nghị tập huấn, đối thoại, hỗ trợ gần 70.000 lượt người nộp thuế.

9 tháng, tổng thu ngân sách do Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý đạt trên 42.800 tỷ đồngLãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ trao các quyết định về công tác cán bộ.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ xác định: Tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế; tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa hành vi gian lận, trốn thuế. Đồng thời, tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Trước đó, Thuế tỉnh Phú Thọ đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Thu ngân sách Cải cách thủ tục hành chính Dự toán ngân sách nhà nước Triển khai nhiệm vụ Công tác cán bộ Chống thất thu thuế công tác cải cách hành chính Công tác kiểm tra Kỷ luật kỷ cương
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