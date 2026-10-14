98,87% hồ sơ cấp tỉnh được giải quyết đúng và trước hạn

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại Phú Thọ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trong quý III/2026, UBND tỉnh đã ban hành 81 quyết định công bố danh mục TTHC và TTHC nội bộ; công khai 707 TTHC, gồm 81 thủ tục ban hành mới, 445 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 181 thủ tục bãi bỏ. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.021 TTHC đang áp dụng, trong đó 1.594 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và 427 thủ tục thuộc cấp xã.

Phú Thọ duy trì hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh tại 3 cơ sở và 148 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tại 148 xã, phường, bảo đảm tiếp nhận, trả kết quả TTHC thông suốt. Đối với cấp tỉnh, đã giải quyết 52.066 hồ sơ, trong đó 51.479 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 98,87%.

Cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” phát huy hiệu quả với 507/507 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 100%. Đối với “Luồng xanh 50%”, đã giải quyết đúng và trước hạn 33/37 hồ sơ, đạt 89,18%; 4/37 hồ sơ đang giải quyết, chiếm 10,82%...

Việc triển khai Đề án 06 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong quý III/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 567.781 hồ sơ thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó 537.566 hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công, đạt 94,69%. Nhiều thủ tục như đăng ký hộ tịch, cấp hộ chiếu phổ thông, đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và cấp điện mới được thực hiện trực tuyến với tỷ lệ đạt 100%.

Anh Thơ