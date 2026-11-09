Ai Cập: Hai tàu hỏa đâm nhau, 132 người thương vong

Ít nhất 7 người thiệt mạng và 125 người bị thương trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách tại Ai Cập hôm 8/11. Giới chức nước này đang điều tra khả năng xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc sai sót trong quá trình vận hành đường sắt.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Al-Ayyat, tỉnh Giza, phía Nam Thủ đô Cairo. Số người bị thương đã tăng lên 125, so với 88 người được ghi nhận ban đầu, trong khi số người tử vong tăng từ 4 lên 7.

Cơ quan Đường sắt Quốc gia Ai Cập cho biết đoàn tàu số 134, chạy tuyến Giza–Fayoum, đã đâm vào phần đuôi đoàn tàu số 2010, chạy tuyến Cairo–Aswan, khiến một số toa tàu trật bánh và làm gián đoạn hoạt động đường sắt trong khu vực.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại Ai Cập. Ảnh: Aramonline

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai nhân chứng do Viện Công tố Ai Cập công bố, đoàn tàu số 2010 đang dừng trên cùng đường ray khi bị tàu số 134 đâm từ phía sau.

Báo Al Manassa dẫn nguồn tin từ Cơ quan Đường sắt Quốc gia Ai Cập cho biết giới chức đang xem xét hai khả năng gồm hệ thống tín hiệu gặp trục trặc, khiến lái tàu nhận được tín hiệu cho phép di chuyển không phù hợp, hoặc lái tàu không tuân thủ tín hiệu và chỉ dẫn điều hành.

Viện Công tố Ai Cập đã thành lập một ủy ban kỹ thuật chuyên trách để điều tra hiện trường, các toa tàu hư hại và hệ thống đường ray, đồng thời rà soát quy trình vận hành nhằm xác định nguyên nhân và trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Sau vụ tai nạn, Bộ Y tế Ai Cập huy động 72 xe cứu thương đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm nếu được xác định, đồng thời bảo đảm công tác cứu chữa và hỗ trợ các nạn nhân.

Khu vực Al-Ayyat từng xảy ra thảm họa đường sắt nghiêm trọng năm 2002, khi một vụ cháy tàu khiến hơn 360 người tử vong. Đây được xem là vụ tai nạn đường sắt gây thương vong lớn nhất trong lịch sử Ai Cập.

https://cand.vn/ai-cap-hai-tau-hoa-dam-nhau-132-nguoi-thuong-vong-post827131.html

Theo Báo CAND