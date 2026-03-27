Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tập huấn nghiệp vụ

Ngày 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ, Tổ Thư ký, nhóm chuyên gia và cộng tác viên các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.
Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 35 Tỉnh ủy.
Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn chuyên đề về: Một số thông tin nội dung xấu độc, luồng dư luận có nguy cơ bị lợi dụng, xuyên tạc trên không gian mạng hiện nay và kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; một số kỹ năng viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Quang cảnh hội nghị.
Thông qua tập huấn góp phần trang bị cho thành viên BCĐ 35 các cấp những kiến thức cơ bản về kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác thông tin, truyền thông, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.
Ngọc Anh
baophutho.vn Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 27/3, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Đức...
Ngày 27/3, HĐND xã Chí Tiên khóa XXVI tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn tổ chức bộ máy và thông qua một số nội dung quan trọng theo luật định. Dự kỳ họp có...
baophutho.vn Chiều 27/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Thọ khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ...
baophutho.vn Ngày 27/3, HĐND xã Thổ Tang khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương theo quy định...
baophutho.vn Ngày 26/3, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo hỗ trợ tháo gỡ...
baophutho.vn Sáng 26/3, Toyota tổ chức Lễ khởi công Dự án Tổ hợp văn phòng làm việc mới tại trụ sở ở phường Phúc Yên, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng...
baophutho.vn Sáng 26/3, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo...