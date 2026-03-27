Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tập huấn nghiệp vụ

Ngày 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ, Tổ Thư ký, nhóm chuyên gia và cộng tác viên các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 35 Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn chuyên đề về: Một số thông tin nội dung xấu độc, luồng dư luận có nguy cơ bị lợi dụng, xuyên tạc trên không gian mạng hiện nay và kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; một số kỹ năng viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua tập huấn góp phần trang bị cho thành viên BCĐ 35 các cấp những kiến thức cơ bản về kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác thông tin, truyền thông, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Ngọc Anh