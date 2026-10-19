Bản Mừng Cao Phong - sắc màu du lịch vùng cao

Ẩn mình giữa núi rừng Cao Phong, Bản Mừng mang vẻ đẹp thơ mộng, bình yên với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo triền núi, những nếp nhà mộc mạc nép mình bên sườn đồi và sắc xanh trải dài của núi rừng. Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên trong lành, nơi đây còn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc cùng sự chân thành, mến khách của đồng bào các dân tộc. Với vẻ đẹp nguyên sơ và những giá trị bản địa giàu bản sắc, Bản Mừng hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch cộng đồng xã Cao Phong.

Toàn cảnh Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc năm 2026 xã Cao Phong với chủ đề “Bản sắc hội tụ - Sức sống vươn xa”, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.

Ngôi miếu cổ nép mình dưới bóng cây đa hàng trăm năm tuổi, giữa những thửa ruộng bậc thang vàng óng.

Những bông lúa chín vàng, trĩu hạt trên thửa ruộng bậc thang Bản Mừng.

Ngày hội thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng bản Mừng.

Khung cảnh Bản Mừng thơ mộng, bình yên giữa núi rừng Cao Phong.

Cô gái Mường bên những chiếc chiêng cổ tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Cao Phong năm 2026.

Màn tấu chiêng rộn ràng giữa không gian thơ mộng của những thửa ruộng bậc thang Bản Mừng.

Cờ Tổ quốc tung bay phấp phới giữa những thửa ruộng vàng óng.

Ruộng bậc thang trở thành hình thức canh tác độc đáo, tạo nên nét truyền thống đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc sinh sống ở vùng cao.

Du khách thích thú check-in, lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín.

Những cô gái Mường trong trang phục truyền thống thân thiện, nồng hậu đón chào du khách.

Đức Anh