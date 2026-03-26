Bất ngờ với danh sách những quốc gia lịch sự nhất thế giới

Theo một khảo sát từ người dân của 26 quốc gia khác về trải nghiệm cá nhân của họ với phép lịch sự - và đây là kết quả của danh sách những quốc gia lịch sự nhất thế giới.
Dường như không phải là yếu tố quyết định lớn nhất khi đi du lịch, nhưng việc bạn cảm thấy được chào đón ở một nơi nào đó phụ thuộc vào thái độ của người dân địa phương. Điều này có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn cho trải nghiệm của du khách. Đó là lý do tại sao nhà cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế Remitly đã thực hiện một số nghiên cứu về những quốc gia lịch sự nhất trên thế giới, theo Time Out.
Họ đã khảo sát trên 5.000 người từ 26 quốc gia khác nhau, dựa trên nhận thức của họ về sự lịch sự của bản thân, cũng như những nơi họ đã từng đến và được chào đón bởi những người lịch sự. Nhật Bản đứng đầu danh sách các quốc gia lịch sự nhất thế giới, với hơn một phần ba (cụ thể là 35,15%) số người được hỏi mô tả nơi đây là một quốc gia lịch sự.
Nhật Bản luôn được ca ngợi là quốc gia lịch sự nhất thế giới. Ảnh: TIME OUT
Điều này không có gì ngạc nhiên bởi Nhật Bản có danh tiếng toàn cầu là nơi rất coi trọng sự tôn trọng và hòa hợp xã hội, với ngôn ngữ được xây dựng dựa trên các kính ngữ và việc cúi chào là thông lệ.
Canada đứng thứ hai với điểm số lịch sự 13,5%, và Anh đứng thứ ba với 6,23%. Hai quốc gia này thực sự có nhiều điểm chung về nhận thức về sự lịch sự của họ - xu hướng xin lỗi quá mức và thường xuyên sử dụng “làm ơn” và “cảm ơn”.
Cũng đừng quên thái độ kiên định của người Anh đối với việc xếp hàng - còn gì lịch sự hơn thế nữa, phải không? Dưới đây là 25 quốc gia lịch sự nhất trên thế giới:
1. Nhật Bản
2. Canada
3. Vương quốc Anh
4. Trung Quốc
5. Đức
6. Philippines
7. Thụy Điển
8. Đan Mạch
9. Phần Lan
10. Nam Phi
11. Úc
= Thụy Sĩ
12. Mỹ
13. Ấn Độ
14. Ireland
15. New Zealand
16. Na Uy
17. Hà Lan
18. Thái Lan
= Pháp
19. Brazil
20. Tây Ban Nha
21. Bỉ
22. Ý
23. Áo
Theo thanhnien.vn
Ban tổ chức huy động 2.200 người để dàn dựng chương trình nghệ thuật thực cảnh tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tối 28/3.
Huế khai trương tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”, đồng thời công bố Ga Huế là điểm du lịch.
Việc đóng cửa không phận khu vực Vịnh Ba Tư khiến hơn 43.000 chuyến bay bị hủy chỉ trong vài tuần, với các lộ trình bị kéo dài thêm hàng nghìn km và giá nhiên liệu trở nên cao quá mức.
Ngôi làng ven biển độc đáo chỉ có một con đường, một dãy nhà, đẹp như tranh vẽ khiến nhiều người say mê.
Theo thông tin từ Booking.com, các chuyến du lịch bằng ô-tô tự lái (road-trip) đang trở thành xu hướng nổi bật trong năm 2026 khi ngày càng nhiều du khách Việt Nam lựa chọn...
Nhiều du khách chọn chùa Viên Giác 300 tuổi, ở phường Thuận Hoá làm điểm đến chiêm bái và chụp ảnh nhờ không gian kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính với thiết kế đương đại.
Khi nhiều điểm đến trên thế giới buộc phải dựng lên những “giới hạn mềm” để tự bảo vệ mình thì Việt Nam đang ở một nhịp đi khác: đón khách và giữ được sự nồng hậu.