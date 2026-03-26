Bất ngờ với danh sách những quốc gia lịch sự nhất thế giới

Theo một khảo sát từ người dân của 26 quốc gia khác về trải nghiệm cá nhân của họ với phép lịch sự - và đây là kết quả của danh sách những quốc gia lịch sự nhất thế giới.

Dường như không phải là yếu tố quyết định lớn nhất khi đi du lịch, nhưng việc bạn cảm thấy được chào đón ở một nơi nào đó phụ thuộc vào thái độ của người dân địa phương. Điều này có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn cho trải nghiệm của du khách. Đó là lý do tại sao nhà cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế Remitly đã thực hiện một số nghiên cứu về những quốc gia lịch sự nhất trên thế giới, theo Time Out.

Họ đã khảo sát trên 5.000 người từ 26 quốc gia khác nhau, dựa trên nhận thức của họ về sự lịch sự của bản thân, cũng như những nơi họ đã từng đến và được chào đón bởi những người lịch sự. Nhật Bản đứng đầu danh sách các quốc gia lịch sự nhất thế giới, với hơn một phần ba (cụ thể là 35,15%) số người được hỏi mô tả nơi đây là một quốc gia lịch sự.

Nhật Bản luôn được ca ngợi là quốc gia lịch sự nhất thế giới. Ảnh: TIME OUT

Điều này không có gì ngạc nhiên bởi Nhật Bản có danh tiếng toàn cầu là nơi rất coi trọng sự tôn trọng và hòa hợp xã hội, với ngôn ngữ được xây dựng dựa trên các kính ngữ và việc cúi chào là thông lệ.

Canada đứng thứ hai với điểm số lịch sự 13,5%, và Anh đứng thứ ba với 6,23%. Hai quốc gia này thực sự có nhiều điểm chung về nhận thức về sự lịch sự của họ - xu hướng xin lỗi quá mức và thường xuyên sử dụng “làm ơn” và “cảm ơn”.

Cũng đừng quên thái độ kiên định của người Anh đối với việc xếp hàng - còn gì lịch sự hơn thế nữa, phải không? Dưới đây là 25 quốc gia lịch sự nhất trên thế giới:

1. Nhật Bản

2. Canada

3. Vương quốc Anh

4. Trung Quốc

5. Đức

6. Philippines

7. Thụy Điển

8. Đan Mạch

9. Phần Lan

10. Nam Phi

11. Úc

= Thụy Sĩ

12. Mỹ

13. Ấn Độ

14. Ireland

15. New Zealand

16. Na Uy

17. Hà Lan

18. Thái Lan

= Pháp

19. Brazil

20. Tây Ban Nha

21. Bỉ

22. Ý

23. Áo

Theo thanhnien.vn