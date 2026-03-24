Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc - Điểm sáng thực hiện kỹ thuật vượt tuyến và chuyển đổi số

Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc từng bước khẳng định năng lực điều trị của bệnh viện tuyến tỉnh. Đồng thời, với việc tích cực chuyển đổi số, xây dựng đơn vị văn hóa, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), bệnh viện trở thành điểm sáng về chuyển đổi số và triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến.

Phẫu thuật u não thành công bằng hệ thống định vị (navigation) kết hợp với siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc hiện có quy mô 1.300 giường bệnh với 47 khoa, phòng, trung tâm. Bệnh viện mới được đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 4,9ha với tổng diện tích sàn 104.000 m2, đưa vào sử dụng từ giữa năm 2023.

Với hệ thống máy móc hiện đại như: Hệ thống cộng hưởng từ 1,5 Tesla; chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) phục vụ khám, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về tim mạch, mạch máu não; chụp SPECT/CT phục vụ khám, chẩn đoán, điều trị bệnh lý ung bướu; phẫu thuật nội soi, kính hiển vi phẫu thuật, nội soi phế quản, dạ dày, đại tràng... đã tạo nền tảng quan trọng để bệnh viện nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị.

Đội ngũ nhân lực có hơn 1.300 cán bộ, trong đó 307 bác sĩ (36 bác sĩ CKII, 2 bác sĩ nội trú, 64 thạc sĩ y khoa, 1 thạc sĩ YHDP, 52 bác sĩ CKI). Bệnh viện được sự hỗ trợ chuyên môn tích cực của các bệnh viện hạt nhân như: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai... Đến nay, bệnh viện đã triển khai 12.352 kỹ thuật, đạt 63,5% tổng số danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, trong đó có nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến.

Trung bình bệnh viện tiếp nhận hơn 1.300 lượt người đến khám bệnh/ngày, với hơn 1.000 người bệnh điều trị nội trú. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện thường quy, hiệu quả như: lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt chỉ huy, điều trị nhồi máu não sớm bằng Alteplase; nút mạch điều trị u gan, u xơ tử cung; can thiệp mạch não lấy huyết khối; khoan phá mảng xơ vữa động mạch vành... Điều này giúp nhiều người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, giảm chi phí, thời gian đi lại và hạn chế chuyển tuyến.

Năm 2025, bệnh viện đã khám bệnh cho hơn 322 nghìn lượt người, đạt 109% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2024; điều trị nội trú cho 87.739 người, đạt 132% kế hoạch, tăng 12%; công suất sử dụng giường bệnh 121%; tỷ lệ chuyển tuyến giảm 0,4%.

Bênh cạnh đó, bệnh viện chú trọng chuyển đổi số trong quản lý và KCB. Đây là đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh thực hiện thành công bệnh án điện tử và được Bộ Y tế công nhận. Hệ thống công nghệ thông tin được ứng dụng đồng bộ trong quản lý hồ sơ bệnh án, viện phí, dược; hệ thống xét nghiệm (LIS), chẩn đoán hình ảnh (PACS), phần mềm quản lý liên thông dữ liệu và kết nối KCB với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Các tiện ích số phục vụ người bệnh cũng được triển khai hiệu quả như đăng ký khám bệnh từ xa qua tổng đài miễn phí, website và ứng dụng di động; gửi tin nhắn SMS nhắc lịch khám, thông báo số phòng khám, số thứ tự; hẹn giờ trả kết quả cận lâm sàng; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, quét mã QR. Nhờ đó, quy trình khám chữa bệnh được rút ngắn, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người dân.

Kỹ thuật nội soi tiêu hóa gây mê được ứng dụng thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc từ năm 2016.

Bệnh nhân Trần Quang Hùng, 69 tuổi, xã Tề Lỗ chia sẻ: Mấy năm nay, tôi thường đến điều trị ung thư phổi. Tôi yên tâm vì thấy bệnh viện được đầu tư khang trang, sạch đẹp, nhiều kỹ thuật mới được ứng dụng, đặc biệt tinh thần thái độ của thầy thuốc nhiệt tình, ân cần.

Bác sĩ CK II, thầy thuốc ưu tú Lê Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: Bệnh viện cơ bản đạt 17/17 tiêu chí bệnh viện thông minh theo “Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở KCB” theo Thông tư số 54 của Bộ Y tế, là 1 trong 50 bệnh viện đầu tiên trên cả nước triển khai thành công bệnh án điện tử từ tháng 11/2023. Bệnh viện cũng là đơn vị y tế đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ được công nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn của Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) trên nhiều lĩnh vực như hóa sinh, vi sinh, huyết học, truyền máu.

Khảo sát năm 2025 cho thấy, hơn 96,4% người bệnh hài lòng với dịch vụ KCB; trên 98% người bệnh sẵn sàng quay lại sử dụng dịch vụ. Bệnh viện đang từng bước khẳng định vai trò bệnh viện tuyến tỉnh hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân và giảm tải cho tuyến trên.

Xuân Hùng