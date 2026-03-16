Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ chuyển mình trong chuyển đổi số

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của ngành Y tế, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ từng bước đưa công nghệ vào các khâu từ tiếp đón người bệnh, quản lý hồ sơ điều trị đến thanh toán viện phí. Việc khai thác dữ liệu dân cư, ứng dụng định danh điện tử và các nền tảng số đang giúp quy trình khám, chữa bệnh minh bạch, thuận tiện hơn, đồng thời mở ra hướng quản trị bệnh viện dựa trên dữ liệu.

Hình thành nền tảng số trong quản lý và khám chữa bệnh

Triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuẩn hóa dữ liệu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình đổi mới hoạt động chuyên môn. Trong quá trình xây dựng và phát triển, bệnh viện đang từng bước chuyển từ mô hình quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên nền tảng dữ liệu số.

Nhân viên y tế Bệnh viện tâm thần tỉnh Phú Thọ quét mã QR trên CCCD để đăng ký thông tin khám chữa bệnh BHYT.

Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối ổn định trong toàn hệ thống. Bệnh viện triển khai nhiều phần mềm quản lý hiện đại như hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), bệnh án điện tử (EMR), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa không in phim (PACS). Cùng với đó là các thiết bị tiếp đón tự động tích hợp đầu đọc thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân gắn chip, máy lấy số thứ tự... giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người bệnh.

Ứng dụng định danh điện tử cũng đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Trong năm 2025, bệnh viện đã tiếp đón 4.345 lượt người bệnh đăng ký khám bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID. Với một cơ sở điều trị chuyên khoa tâm thần - nơi nhiều bệnh nhân gặp hạn chế về khả năng sử dụng thiết bị số - con số này phản ánh nỗ lực rất lớn của đội ngũ y, bác sĩ trong việc hỗ trợ người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế trên nền tảng số.

Song song với đó, dữ liệu khám chữa bệnh được liên thông tự động lên hệ thống điều phối dữ liệu y tế của tỉnh và hồ sơ sức khỏe điện tử. Trong 9 tháng năm 2025, có 526 trường hợp đã được cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu y tế liên thông, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và theo dõi điều trị.

Một điểm đáng chú ý khác là việc thúc đẩy thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Mã QR được bố trí tại các điểm thu ngân, nhà thuốc và căng tin, tạo thuận tiện cho người bệnh và người nhà trong quá trình thanh toán. Đến nay, tỷ lệ thanh toán không tiền mặt đã đạt 50% tổng thu viện phí của bệnh viện.

Theo BS.CKII Lê Tiến Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ, việc triển khai Đề án 06 và các nền tảng số trong khám, chữa bệnh đang từng bước thay đổi phương thức quản lý của bệnh viện, từ cách tiếp nhận thông tin người bệnh đến quản lý hồ sơ điều trị và thanh toán viện phí. Mục tiêu cuối cùng là giúp người bệnh được phục vụ thuận tiện hơn và nâng cao chất lượng điều trị.

Gỡ “nút thắt” để dịch vụ y tế số đến gần người bệnh

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình triển khai chuyển đổi số tại bệnh viện cũng đối mặt với nhiều thách thức xuất phát từ đặc thù người bệnh. Phần lớn bệnh nhân đến khám và điều trị là người cao tuổi hoặc người mắc bệnh lý tâm thần, khả năng sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số còn hạn chế. Điều này khiến việc tiếp cận các tiện ích như đăng ký khám bằng VNeID hay thanh toán điện tử chưa thể triển khai đồng đều.

Kỹ thuật viên thực hiện chụp cắt lớp vi tính sọ não cho bệnh nhân trên hệ thống lưu trữ hình ảnh không in phim (Pacs).

Một số trường hợp còn gặp vướng mắc do thông tin bảo hiểm y tế thay đổi nhưng chưa được cập nhật kịp thời trên căn cước công dân, dẫn đến khó khăn trong khâu xác thực khi tiếp nhận bệnh nhân. Ngoài ra, nhiều người bệnh thuộc nhóm yếu thế, không có tài khoản ngân hàng nên việc mở rộng thanh toán không tiền mặt vẫn cần thêm thời gian và giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Để khắc phục những rào cản này, bệnh viện đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Công tác tuyên truyền và hướng dẫn được tăng cường thông qua 15 lớp tập huấn cho nhân viên y tế và 10 buổi tuyên truyền trực tiếp cho người bệnh và người nhà tại các khoa điều trị. Các video hướng dẫn được phát thường xuyên tại khu khám bệnh, đồng thời hệ thống 40 bảng áp phích tuyên truyền được lắp đặt nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin dễ dàng hơn.

Bệnh viện cũng duy trì các tổ hỗ trợ người bệnh tại khu tiếp đón và các khoa điều trị, trực tiếp hướng dẫn sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và các tiện ích số trong khám chữa bệnh. Cùng với đó là việc phối hợp với cơ quan chuyên môn để cập nhật, đồng bộ dữ liệu bảo hiểm y tế, bảo đảm thông tin được xác thực nhanh chóng và chính xác.

Chuyển đổi số trong y tế không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà trước hết là sự thay đổi trong cách tổ chức và phục vụ người bệnh. Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ, những bước đi từ tiếp đón bằng định danh điện tử, quản lý bệnh án số đến thanh toán không dùng tiền mặt đang từng bước định hình một môi trường khám chữa bệnh hiện đại và minh bạch hơn.

Khi dữ liệu được kết nối và quy trình được chuẩn hóa, mỗi dịch vụ y tế không chỉ nhanh hơn, thuận tiện hơn, mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh trong hệ thống y tế địa phương.

Hương Giang