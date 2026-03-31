Biến đổi khí hậu kết hợp El Nino có thể đẩy nhiệt độ Trái Đất tăng cao chưa từng có

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo khí hậu Trái Đất hiện “mất cân bằng hơn mọi thời điểm từng ghi nhận trong lịch sử quan trắc”.

Một ngày nắng nóng tại Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 6/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

USA Today (Mỹ) đưa tin, WMO vào ngày 23/3 nhận xét rằng xu hướng ấm lên dài hạn có thể kết hợp với một đợt nóng toàn cầu trong ngắn hạn, khiến nhiệt độ thế giới có nguy cơ tăng vọt chưa từng có vào năm 2027.

Yếu tố ngắn hạn khiến nhà khí tượng đặc biệt lo ngại là khả năng xuất hiện đợt El Nino mạnh dự báo bắt đầu từ mùa thu năm nay, có thể đẩy thế giới tới những kỷ lục nhiệt độ mới.

El Nino là hiện tượng ấm lên tự nhiên của nước biển Thái Bình Dương ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới, thường dẫn đến một số năm nóng nhất trong lịch sử ví dụ như nhiệt độ trung bình toàn cầu phá kỷ lục vào năm 2024.

Theo ông Nat Johnson, nhà khí tượng học của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, hình thái El Nino điển hình có xu hướng làm nhiệt độ trung bình toàn cầu tạm thời tăng khoảng 0,1 - 0,2 độ C.

Nhà khoa học khí hậu Zeke Hausfather hồi đầu tháng 3 đã nhận xét trên mạng xã hội X rằng nếu El Nino phát triển như dự kiến, nó có thể đẩy hành tinh lên mức nhiệt cao nhất trong lịch sử.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres quan ngại: “Khí hậu toàn cầu đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Trái Đất đang bị đẩy vượt quá giới hạn của. Mọi chỉ số khí hậu quan trọng đều đang báo động đỏ”.

WMO đánh giá nồng độ khí nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch tiếp tục thúc đẩy tình trạng khí quyển và đại dương nóng lên, cũng như sự tan chảy của băng.

Cơ quan này nhận định rằng thay đổi nhanh chóng và quy mô lớn đã xảy ra trong vài thập niên nhưng dự kiến có thể kéo theo hậu quả gây hại trong hàng trăm và thậm chí hàng nghìn năm. Theo WMO, Trái Đất hiện đang hấp thụ lượng nhiệt năng lớn hơn đáng kể so với lượng phát tán trở lại không gian, chủ yếu do khí thải nhà kính như carbon dioxide và methane.

Theo BBC (Anh), tình trạng mất cân bằng năng lượng kỷ lục này đã khiến nhiệt độ đại dương tăng lên mức chưa từng có trong năm ngoái, đồng thời tiếp tục làm tan chảy các chỏm băng trên hành tinh của chúng ta.

Chuyên gia John Kennedy của WMO cho biết: “Khi năng lượng đi vào nhiều hơn năng lượng thoát ra, phần năng lượng dư thừa sẽ tích tụ trong hệ thống Trái Đất”.

Dữ liệu cho thấy nồng độ của ba loại khí nhà kính chính là carbon dioxide, methane và nitrous oxide tiếp tục tăng trong năm 2025. Năm 2024, nồng độ carbon dioxide trong khí quyển đạt mức cao nhất trong 2 triệu năm qua, trong khi methane và nitrous oxide đạt mức cao nhất trong 800.000 năm.

Theo TTXVN