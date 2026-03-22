Bình Tuyền bứt phá từ lợi thế khu công nghiệp

Sau sáp nhập các đơn vị hành chính, xã Bình Tuyền đang từng bước phát huy lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng và hệ thống khu công nghiệp trên địa bàn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với sự chủ động trong điều hành của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, địa phương đang tạo ra những chuyển biến tích cực, tạo nền tảng cho quá trình phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Khu Công nghiệp Bá Thiện 2 nằm trên địa bàn xã Bình Tuyền có diện tích hơn 300ha, mang lại nhiều lợi thế cho địa phương trong việc dùng công nghiệp làm đòn bẩy phát triển kinh tế.

Lợi thế từ các khu công nghiệp

Xã Bình Tuyền có diện tích tự nhiên 58,5km2 với hơn 26.500 dân. Đây là địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đa ngành, đặc biệt các khu công nghiệp lớn như Bá Thiện, Bá Thiện II, Bình Xuyên II và Sơn Lôi tạo động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Trong đó, Khu công nghiệp Bá Thiện 2 nằm trên địa bàn xã có diện tích hơn 300ha mang lại nhiều lợi thế cho địa phương trong việc dùng công nghiệp làm đòn bẩy phát triển kinh tế

Nhờ lợi thế này, cơ cấu kinh tế của Bình Tuyền chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 63,2%, thương mại - dịch vụ chiếm 25,2%, nông nghiệp giảm còn 11,6%. Sự phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, cơ khí chế tạo, may mặc đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương.

Năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 14,8%, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng mỗi năm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển sôi động. Hệ thống chợ, nhà hàng, cửa hàng kinh doanh và các dịch vụ vận tải, lưu trú ngày càng mở rộng, đáp ứng nhu cầu giao thương và sinh hoạt của người dân. Tổng giá trị thương mại - dịch vụ năm 2025 đạt khoảng 590 tỷ đồng, tăng so với năm trước.

Kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân nâng lên

Song song với phát triển công nghiệp và dịch vụ, sản xuất nông nghiệp của xã vẫn được duy trì ổn định và từng bước nâng cao giá trị. Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 1.700ha, sản lượng lương thực cây có hạt đạt khoảng 8.400 tấn, cơ bản đáp ứng nhu cầu lương thực tại chỗ.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật đã được triển khai như trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, chăn nuôi gà thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAHP, cải tạo đàn bò địa phương theo hướng nâng cao giá trị kinh tế. Các mô hình này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,34%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Hệ thống trường học được đầu tư, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì hiệu quả với mạng lưới y tế cơ sở hoạt động ổn định.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng. Hiện 100% thôn trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà phát triển bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển của xã vẫn còn một số khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối.

Đồng chí Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tuyền cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc của cấp xã tăng lên đáng kể trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực còn thiếu. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa nhanh cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý quy hoạch, môi trường và trật tự đô thị.

Trước thực tế đó, chính quyền xã đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ các điểm nghẽn. Trong đó, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, hoàn thiện quy hoạch phát triển đô thị và tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, xã Bình Tuyền xác định khai thác hiệu quả các khu công nghiệp trên địa bàn, phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, đồng thời tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn và bền vững.

Với nền tảng đã được tạo dựng cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, Bình Tuyền đang từng bước khẳng định vai trò là một địa bàn phát triển năng động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của tỉnh.

Quang Nam