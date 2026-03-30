Bộ GD-ĐT xác minh nghi vấn “đạo văn” trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.
Ban tổ chức trao giải cho các dự án. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về một số nghi vấn liên quan đến việc bảo đảm liêm chính khoa học trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2025-2026.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, đây là cuộc thi có tính chất mở. Do đó, công tác rà soát, hậu kiểm sau cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ban tổ chức nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với ban tổ chức cuộc thi, ban giám khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.
Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, trong trường hợp phát hiện có vi phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo và ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy chế của cuộc thi và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch và nghiêm túc.
Ngay khi Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2025-2026 kết thúc, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin nghi vấn về tính liêm chính khoa học liên quan đến một dự án đoạt giải Nhất khi được cho là có nhiều điểm tương đồng với một dự án của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Năm 2025, dự án đoạt giải Nhất cuộc thi này là “Hệ thống phân loại rác thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo và cảm biến âm thanh” của nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, tỉnh Hưng Yên cũng đã bị nhiều ý kiến cho rằng có nhiều điểm giống với một dự án ở nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó đã thu hồi giải thưởng, giấy chứng nhận đạt giải của dự án này.
Cuối năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 24/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Theo đó, thông tư mới đã bổ sung quy các quy định nhằm tăng cường tính liêm chính khoa học của cuộc thi, trong đó có quy định các dự án dự thi được chọn tham dự cấp quốc gia sẽ được công bố công khai, có sự giám sát của toàn xã hội, bảo đảm tính trung thực trong nghiên cứu.
