Bụi sợi, bụi gỗ và bài toán bảo hộ cho công nhân các nhà máy

Trong các xưởng dệt may và chế biến gỗ, mối nguy lớn nhất không phải là tai nạn bất ngờ mà là thứ tích tụ hằng ngày: Bụi. Bụi sợi bông, bụi gỗ mịn, bụi từ máy chà nhám len vào mắt, vào đường hô hấp và bám lên da công nhân suốt tám tiếng mỗi ca. Trang bị bảo hộ đúng cách cho nhóm lao động này là việc không thể làm qua loa.

Quần áo bảo hộ lao động chuyên dụng với chất liệu thoáng khí.

Mối nguy âm thầm trong xưởng dệt may và chế biến gỗ

Khác với công trường xây dựng - nơi rủi ro hiện ra rõ ràng dưới dạng vật rơi hay ngã cao - nhà máy dệt may và chế biến gỗ có đặc thù riêng. Người lao động đứng máy liên tục, tiếp xúc với bụi mịn nồng độ cao, với các bộ phận chuyển động nhanh, và trong nhiều công đoạn là cả hóa chất nhuộm, keo dán, dung môi sơn phủ.

Bụi gỗ cứng từ công đoạn cưa xẻ, chà nhám có kích thước rất nhỏ, dễ bay lơ lửng trong không khí xưởng và lọt vào mắt. Bụi sợi trong xưởng dệt tuy mềm hơn nhưng bám dính dai dẳng trên quần áo, tóc và da. Cả hai đều gây kích ứng mắt, viêm da tiếp xúc và ảnh hưởng đường hô hấp nếu phơi nhiễm kéo dài.

Điểm đáng lưu ý là những tổn hại kiểu này không xuất hiện ngay. Chúng tích lũy qua nhiều tháng, nhiều năm, đến khi biểu hiện ra thì đã muộn. Vì thế, việc trang bị bảo hộ cho nhóm lao động này cần được xem là khoản đầu tư thường xuyên, không phải chi phí phát sinh khi có sự cố.

Chọn quần áo bảo hộ: Vải quyết định, không phải giá

Với công nhân nhà máy, bộ quần áo bảo hộ là lớp tiếp xúc trực tiếp và kéo dài nhất trong ca làm việc. Khi chọn quần áo bảo hộ lao động cho công nhân dệt may, ba yếu tố cần cân nhắc theo thứ tự:

Chất liệu phù hợp với môi trường: Xưởng dệt may và chế biến gỗ ở miền Bắc có biên độ nhiệt lớn giữa mùa hè và mùa đông. Vải quá dày khiến công nhân tự cởi bỏ giữa ca vào những ngày nóng - lúc đó, bộ đồ đắt tiền cũng vô tác dụng. Vải kaki hoặc pangrim định lượng vừa phải, thấm hút tốt, bền với giặt công nghiệp nhiều lần thường là lựa chọn hợp lý.

Thiết kế không vướng máy móc: Đây là điểm đặc biệt quan trọng với người đứng máy. Quần áo bảo hộ cho vị trí vận hành máy không nên có dây buộc lủng lẳng, túi quá rộng hay phần tay áo thừa - những chi tiết này có thể bị cuốn vào bộ phận chuyển động. Cổ tay và gấu quần nên có bo chun hoặc khuy điều chỉnh.

Chi tiết may quyết định tuổi thọ: Đường may kép ở vai và đũng quần, khóa kéo chịu lực, dải phản quang loại may thay vì loại ép nhiệt. Khoản chênh lệch không lớn nhưng quyết định bộ đồ dùng được sáu tháng hay hai năm - và với doanh nghiệp cấp phát hàng trăm bộ, đó là con số đáng kể.

Kính bảo hộ ôm kín dùng trong xưởng chế biến gỗ.

Bảo vệ mắt: Loại kính nào cho công đoạn nào

Mắt là bộ phận ít có khả năng phục hồi nhất, nhưng cũng là nơi hay bị bỏ qua nhất vì kính bảo hộ gây vướng víu. Việc chọn đúng kiểu kính quyết định công nhân có chịu đeo hay không.

Kính gọng chỉ chắn vật bắn từ phía trước, phù hợp các công đoạn nhẹ như kiểm hàng, đóng gói, vận hành máy may.

Kính ôm kín có viền đệm quanh mắt, ngăn bụi mịn len vào từ các hướng. Đây là loại cần dùng cho công đoạn chà nhám, cưa xẻ, thổi bụi - nơi hạt bụi bay theo mọi hướng chứ không chỉ từ trước mặt.

Mặt nạ che mặt bảo vệ toàn khuôn mặt, thường đeo kèm kính bên trong, dùng cho công đoạn có nguy cơ văng mảnh lớn.

Tiêu chuẩn tham chiếu phổ biến là EN 166, trong đó các ký hiệu trên gọng và mắt kính cho biết khả năng chịu va đập ở từng mức năng lượng. Khi đặt mua kính bảo hộ chống bụi cho công nhân đứng máy, doanh nghiệp nên yêu cầu nhà cung cấp nêu rõ mã tiêu chuẩn thay vì chỉ mô tả chung chung.

Một chi tiết nhỏ nhưng mang tính quyết định: Lớp phủ chống mờ sương. Xưởng nóng ẩm làm kính mờ chỉ sau vài phút, công nhân sẽ đẩy kính lên trán để nhìn rõ và thường quên đeo lại. Lớp phủ chống mờ cộng chống trầy sơ xuất khiến giá nhỉnh lên không nhiều, nhưng là sự khác biệt giữa chiếc kính được đeo suốt ca và chiếc kính nằm trên trán.

Với công nhân bị cận thị, doanh nghiệp nên chọn loại kính bảo hộ được thiết kế để trùm ngoài kính thuốc. Bắt người lao động chọn giữa nhìn rõ và an toàn là cách chắc chắn nhất khiến họ từ bỏ việc đeo kính bảo hộ.

Trang bị bảo hộ lao động cần có.

Cấp phát theo vị trí, không cấp phát đồng loạt

Sai lầm phổ biến ở nhiều doanh nghiệp là mua một mẫu duy nhất phát cho toàn bộ công nhân. Cách làm này tiện cho bộ phận mua hàng nhưng không bảo vệ được ai đúng mức: Người cần nhiều thì thiếu, người cần ít thì thừa.

Cách làm chuyên nghiệp hơn là: Liệt kê từng vị trí làm việc, ghi rõ mối nguy tương ứng, rồi chọn trang bị theo đúng mối nguy đó. Một bảng cấp phát phân theo vị trí giúp doanh nghiệp kiểm soát được chi phí và chứng minh được tính tuân thủ an toàn khi đoàn kiểm tra an toàn lao động làm việc.

Bảng cấp phát cũng cần ghi chu kỳ thay thế. Kính xước mờ không nhìn rõ, quần áo rách hở, găng tay thủng đều cần thay đúng hạn - thiết bị quá hạn không rẻ hơn thiết bị mới, nó chỉ nguy hiểm hơn.

Trang bị bảo hộ theo đặc thù từng vị trí làm việc trong nhà máy.

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