Cán bộ công chức dôi dư do sắp xếp tiếp tục được tinh giản trong năm 2026

Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức trong năm 2026 sẽ gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức.

Ngày 17/3 theo thông tin từ Bộ Nội vụ, trong tháng 3/2026, cơ quan này sẽ tiếp tục hướng dẫn, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tham mưu cho cấp có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác.

Các cơ quan này sẽ tiến hành sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm cấp trung gian, phù hợp với các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đáng chú ý theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức sẽ gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cũng trong tháng 3, Bộ Nội vụ sẽ tập trung hoàn thiện trình Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị về thực trạng quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031;

Đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Viên chức (sửa đổi).

Hiện nay, việc tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang được thực hiện theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Nghị định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã.

Các chế độ, chính sách về tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 154/2025/NĐ-CP được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Nghị định 154 quy định rõ nhiều nhóm đối tượng thực hiện tinh giản biên chế, trong đó có một số nhóm như:

- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý do cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc do quyết định của cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

- Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ;

- Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác hoặc bố trí được việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

