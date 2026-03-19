Cảnh báo tình trạng đổ chất thải bừa bãi ra sông Hồng

Thời gian gần đây, khu vực sông Hồng đoạn qua địa phận phường Thanh Miếu đang xuất hiện tình trạng nhiều cá nhân, tổ chức ngang nhiên đổ chất thải bừa bãi, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hàng tấn rác thải sinh hoạt, xác động vật chết, vật liệu phế thải... bị tập kết và ném trực tiếp xuống sông, đặc biệt tại lối đi xuống bến của Trạm Quản lý đường thủy Hồng Đà (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam), khu vực sát chân cầu Văn Lang.

Theo ghi nhận, tình trạng này đã kéo dài trong thời gian qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nước và hệ sinh thái khu vực. Rác thải tồn đọng không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy và đời sống người dân xung quanh.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Đặng Xuân Thính, người đang canh tác tại khu vực cho biết: Do thường xuyên làm việc tại đây, ông chứng kiến nhiều trường hợp mang rác thải sinh hoạt, vật dụng hư hỏng đến đổ trộm ra bãi sông. “Những ngày nắng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc; rác thải chất đống, nằm dọc bãi sông trong thời gian dài, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, ông Thính phản ánh.

Trước thực trạng trên, người dân đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, góp phần giữ gìn dòng sông Hồng xanh, sạch, đẹp.

Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ ghi nhận tại khu vực.

Cả một dọc bãi sông Hồng hiện đang ngổn ngang các loại rác thải sinh hoạt bị đổ bừa bãi.

Đủ các loại rác thải được vứt bừa bãi xuống mặt nước và bãi sông Hồng tại khu vực trên.

Rác thải các loại ngập trên mặt nước sông, bốc mùi hôi thối kéo dài nhiều ngày.

Mặc dù đã bị tạm dừng, chờ di chuyển toàn bộ, nhưng trạm bê tông Tuổi Trẻ ngay sát cầu Văn Lang vẫn hoạt động và xả thải xuống sông dọc theo bờ tường cũ của đơn vị.

Xác động vật chết bị đem vứt gây ô nhiễm cả một khu vực ngay chân cầu Văn Lang.

Bãi rác thải ngay chân cầu Văn Lang đã tồn tại rất lâu và đang có dấu hiệu tiếp tục bị đổ thải trong thời gian tới.

Hành vi xả rác xuống sông, hồ không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, người có hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể tại điểm d, khoản 2, Điều 25 Nghị định 45/2022/ NĐ-CP, mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 được áp dụng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải vào hệ thống thoát nước, ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển hoặc nơi công cộng. Bên cạnh hình phạt bằng tiền, người vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm gây ra. Ngoài ra, trong trường hợp hành vi xả thải có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến chất thải nguy hại, gây hậu quả lớn cho môi trường và sức khỏe cộng đồng, người thực hiện còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về “Tội gây ô nhiễm môi trường”.

Minh Tự