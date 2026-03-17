Cấp cứu thành công người bệnh sốc mất máu do loét tá tràng

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã kịp thời cấp cứu và phẫu thuật thành công cho một trường hợp người bệnh rơi vào tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng do xuất huyết tiêu hóa, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật.
Người bệnh K.T.M, 76 tuổi ở phường Phúc Yên nhập viện trong tình trạng mệt lả, huyết áp tụt, đi ngoài ra nhiều máu đỏ tươi - dấu hiệu điển hình của xuất huyết tiêu hóa nặng. Theo người nhà cho biết, người bệnh có tiền sử đái tháo đường và từng nhiều lần bị chảy máu do loét dạ dày.
Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành hồi sức tích cực, truyền 4 đơn vị máu và 2 đơn vị huyết tương tươi (plasma) để bù lại lượng máu đã mất và ổn định tình trạng người bệnh. Sau đó, người bệnh được chỉ định nội soi dạ dày nhằm xác định vị trí chảy máu.
Kết quả nội soi cho thấy ổ loét chảy máu nằm ở mặt sau đoạn D2 của tá tràng - một vị trí khó can thiệp và khó cầm máu qua nội soi. Các bác sĩ đã tiến hành kẹp 2 clip cầm máu, tuy nhiên tình trạng chảy máu vẫn chưa được kiểm soát.
Trước diễn biến nguy hiểm, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã nhanh chóng hội chẩn khẩn với Khoa Ngoại tổng hợp và thống nhất phương án phẫu thuật mổ cầm máu ổ loét hành tá tràng để cứu người bệnh.
Với sự phối hợp khẩn trương và chính xác của ê-kíp phẫu thuật, sau khoảng 30 phút, ổ chảy máu đã được khống chế thành công, giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng sốc mất máu nguy hiểm. Hiện tại, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Cấp cứu.
Trường hợp này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của mô hình phối hợp liên chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Sự kết nối nhanh chóng giữa Khoa Cấp cứu và Khoa Ngoại tổng hợp đã giúp đưa ra quyết định điều trị kịp thời, rút ngắn thời gian xử trí và tăng cơ hội sống cho người bệnh.
Các bác sĩ khuyến cáo: Loét dạ dày - tá tràng nếu không được điều trị và theo dõi đúng cách có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày hoặc hẹp môn vị. Người bệnh có tiền sử đau thượng vị, loét dạ dày - tá tràng, đi ngoài phân đen hoặc nôn ra máu cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.
Thuý Hường
