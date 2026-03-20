Chăn nuôi gà theo hướng sản xuất hàng hóa

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi ngày càng chịu áp lực cạnh tranh lớn, yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng cao, việc chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung đang trở thành xu hướng tất yếu. Hợp tác xã chăn nuôi Đỗ Sơn, xã Liên Minh đã và đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi phát triển mô hình chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, góp phần tạo việc làm ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Đàn gà thịt ở Hợp tác xã chăn nuôi Đỗ Sơn được nuôi theo hướng an toàn sinh học, sinh trưởng phát triển tốt.

Hiện nay, Hợp tác xã chăn nuôi Đỗ Sơn duy trì quy mô khoảng 25.000 con gà thịt, được nuôi theo hình thức tập trung, khép kín. Mỗi năm, HTX xuất bán 3 lứa, đạt tổng sản lượng khoảng 150 tấn gà thương phẩm cung cấp ra thị trường. Với sự chủ động trong sản xuất, tiêu thụ, sản phẩm của HTX không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh mà còn được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường toàn quốc. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm HTX thu lãi gần 500 triệu đồng.

Để đạt được kết quả này, HTX đặc biệt chú trọng ngay từ khâu lựa chọn con giống. Nguồn giống được nhập từ các cơ sở uy tín tại tỉnh Bắc Giang - địa phương có thế mạnh về sản xuất giống gia cầm chất lượng cao. Các giống gà chủ yếu được HTX lựa chọn gồm gà ta, gà lai chọi và gà mía, là giống gà có chất lượng thịt thơm ngon, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đồng thời có khả năng thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi tại địa phương.

Không dừng lại ở đó, HTX còn mạnh dạn đầu tư cải tiến hệ thống chuồng trại theo hướng hiện đại, đảm bảo thông thoáng về mùa hè, ấm áp về mùa đông, hạn chế tối đa dịch bệnh phát sinh. Trong chuồng nuôi, HTX sử dụng đệm lót sinh học từ trấu kết hợp với men vi sinh để xử lý chất thải giúp giảm mùi hôi, hạn chế ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí vệ sinh. Đây cũng là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, HTX đã chủ động áp dụng các giải pháp chống nóng cho đàn gia cầm như lắp đặt hệ thống làm mát, tăng cường thông gió và điều chỉnh mật độ nuôi hợp lý. Nhờ đó, đàn gà sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ hao hụt thấp, chất lượng sản phẩm đồng đều, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Chia sẻ về quá trình phát triển HTX, anh Lê Thành Sự - Giám đốc HTX Chăn nuôi Đỗ Sơn cho biết: Xác định chăn nuôi hàng hóa là hướng đi tất yếu, HTX đã đầu tư đồng bộ từ con giống, thức ăn đến chuồng trại, kỹ thuật. Đồng thời, luôn đặt an toàn dịch bệnh và chất lượng sản phẩm lên hàng đầu để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Không chỉ chú trọng sản xuất, HTX còn tích cực phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài khu vực để nâng cao trình độ kỹ thuật và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp. HTX đã liên kết với các trường như: Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Huế và một số trường cao đẳng để tiếp nhận sinh viên đến thực tập, thực hành nghề. Mỗi năm, HTX tạo điều kiện cho khoảng 20 sinh viên tham gia học tập thực tế tại cơ sở, qua đó giúp các em có cơ hội tiếp cận mô hình sản xuất hiện đại, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Việc kết hợp giữa sản xuất và đào tạo không chỉ mang lại lợi ích cho sinh viên mà còn giúp HTX tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, từ đó áp dụng linh hoạt vào thực tiễn sản xuất. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp HTX duy trì được sự phát triển ổn định và bền vững trong thời gian qua.

Có thể thấy, mô hình chăn nuôi gà theo hướng sản xuất hàng hóa tại Hợp tác xã chăn nuôi Đỗ Sơn đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ một mô hình chăn nuôi quy mô vừa, HTX đã từng bước xây dựng được thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm. Sự thành công của HTX không chỉ thể hiện ở con số lợi nhuận mà còn ở việc thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ nhỏ lẻ, manh mún sang liên kết, tập trung và hướng tới thị trường.

Trong thời gian tới, HTX chăn nuôi Đỗ Sơn đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng đàn gà, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, HTX cũng hướng tới xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm trên thị trường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Với những kết quả đã đạt được, mô hình chăn nuôi gà theo hướng sản xuất hàng hóa của Hợp tác xã chăn nuôi Đỗ Sơn không chỉ là điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương mà còn là kinh nghiệm quý để các hộ chăn nuôi khác học tập, nhân rộng. Đây chính là hướng đi phù hợp trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Hoàng Hương