Chiều mai 27/3, diễn ra Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Dự kiến vào chiều 27/3, tại Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 936, đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cho nhiệm kỳ mới.

Tại cuộc bầu cử vừa qua, cử tri tỉnh Phú Thọ đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt trong việc bảo đảm bộ máy chính quyền tỉnh hoạt động đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong chương trình kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ định hướng cho các hoạt động sắp tới.

Công tác nhân sự là một nội dung trọng tâm của kỳ họp. Trong đó, các đại biểu sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; bỏ phiếu bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; thực hiện quy trình bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực.

Kỳ họp sẽ xem xét việc thành lập 4 Ban của HĐND tỉnh theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh. HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét và thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo kết quả bầu cử, tỉnh Phú Thọ đã bầu đủ 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm đúng số lượng và cơ cấu theo quy định. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, qua đó kiện toàn bộ máy chính quyền và tạo tiền đề cho hoạt động hiệu quả của HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo kế hoạch, phiên khai mạc kỳ họp bắt đầu từ 13 giờ 45 phút và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Đinh Vũ


