Chủ động ôn tập trước điểm mới kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trước những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đặc biệt là việc tổ chức sớm hơn cùng các điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh theo hướng tinh gọn, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học. Thông qua dạy học theo chuyên đề, tăng cường luyện đề và phân loại học sinh, các nhà trường đang giúp học sinh lớp 12 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài, sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này.

Chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy

Tại Trường THPT Nguyễn Duy Thì (xã Bình Tuyền), với tổng số 838 học sinh, trong đó khối 12 có 256 em, công tác ôn tập được triển khai bài bản, bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với nhiều năm kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp, cô giáo Dương Thị Mai đã xây dựng kế hoạch ôn tập môn Tiếng Anh theo từng chuyên đề ngữ pháp trọng tâm, kết hợp luyện tập đa dạng các dạng bài như trắc nghiệm ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu và hoàn thành câu. Việc chấm, chữa bài được thực hiện thường xuyên ngay trên lớp, giúp học sinh nhận diện lỗi sai, nâng cao kỹ năng làm bài và từng bước tự tin hơn trước kỳ thi.

Cô giáo Dương Thị Mai trực tiếp giảng dạy ôn tập theo chuyên đề môn Tiếng Anh và trao đổi với học sinh trên lớp.

Không chỉ đổi mới phương pháp giảng dạy, học sinh của trường cũng chủ động trong quá trình ôn luyện. Em Trịnh Huyền Trang chia sẻ: “Chúng em chủ động sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, thường xuyên trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập để củng cố kiến thức. Ngoài giờ học trên lớp, chúng em cũng tăng cường tự học và luyện đề để làm quen với dạng bài. Thầy cô luôn đồng hành, giải đáp kịp thời những phần còn vướng mắc, giúp chúng em tự tin hơn khi bước vào kỳ thi. Chúng em đặt mục tiêu đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới”.

Tại Trường THPT Quang Hà (xã Bình Xuyên), công tác ôn thi cho học sinh lớp 12 được triển khai khoa học, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học này, trường có 1.176 học sinh, trong đó khối 12 có 359 em. Kế hoạch ôn tập được xây dựng từ sớm với thời lượng 2 tiết/môn/tuần (6 tiết/tuần); bước sang học kỳ II, tăng thêm 2 tiết, nâng tổng số lên 8 tiết/tuần nhằm củng cố kiến thức trọng tâm và rèn kỹ năng làm bài.

Cùng với đó, nhà trường tổ chức các đợt khảo sát định kỳ để đánh giá kết quả từng giai đoạn, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với năng lực học sinh. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn những điểm mới trong quy chế thi và tuyển sinh cũng được chú trọng, giúp học sinh nắm chắc thông tin, yên tâm ôn tập. Đặc biệt, việc tư vấn, ổn định tâm lý được tăng cường thông qua giáo viên chủ nhiệm và bộ phận tư vấn học đường, kịp thời hỗ trợ học sinh giảm áp lực trong giai đoạn ôn thi cao điểm.

Cô và trò Trường THPT Quang Hà trao đổi bài tập, tư vấn học đường, kịp thời hỗ trợ học sinh giảm áp lực trong giai đoạn ôn thi cao điểm

Học sinh chủ động ôn luyện, vững tin bước vào kỳ thi

Trong môi trường học tập được tổ chức bài bản đó, nhiều học sinh đã phát huy tinh thần chủ động, nghiêm túc trong ôn luyện. Em Vũ Phương Anh, lớp 12B, học sinh nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, luôn duy trì tinh thần tự học. Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức trên lớp, em chủ động tìm kiếm tài liệu từ thư viện và các nguồn trực tuyến; đồng thời tham gia các lớp học bổ trợ để củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài. Phương Anh cho biết, em đặt mục tiêu hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời hướng tới xét tuyển vào các trường đại học khối ngành Y Dược trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Em Vũ Phương Anh chủ động tìm kiếm tài liệu tại thư viện, phục vụ quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6. Sự chuẩn bị chủ động, bài bản đang giúp học sinh lớp 12 từng bước hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng, hướng tới đạt kết quả cao.

Nguyễn Toàn