Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Tập đoàn YCH Singapore

Sáng 30/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ông Robert Yap - Chủ tịch Tập đoàn YCH Singapore về triển khai dự án logistics của Tập đoàn tại tỉnh.

Chủ tịch Tập đoàn YCH Singapore Robert Yap cho biết, tại hội nghị kinh doanh ASEAN mới đây, lãnh đạo Tập đoàn đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp và làm việc, trong đó đánh giá cao tầm quan trọng của Dự án Trung tâm Logistic ICD Vĩnh Phúc của Tập đoàn đang triển khai tại tỉnh. Tập đoàn đánh giá cao môi trường, cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh để thúc đẩy nhanh tiến độ dự án. Qua đó, đóng góp vào phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch Tập đoàn YCH Singapore Robert Yap thông tin đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ triển khai Dự án Trung tâm Logistic ICD Vĩnh Phúc và kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cho dự án; quan tâm hỗ trợ thúc đẩy quy hoạch đường sắt kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để vận hành cảng cạn ICD trong chuỗi kết nối logistic đa phương thức đường sắt - hàng không - cảng biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá tầm quan trọng của Dự án Trung tâm Logistic ICD Vĩnh Phúc với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, cũng như việc hoàn thiện hạ tầng đối với lĩnh vực logistic. Đồng chí khẳng định: Trung ương đặt ra yêu cầu rất cao đối với các địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ về tăng trưởng hai con số. Do vậy, việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng hiện đại rất quan trọng, trong đó có hạ tầng logistic để thu hút các nhà đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao chiến lược của Tập đoàn YCH Singapore với dự án tại tỉnh về vận tải đa phương thức, kết hợp linh hoạt giữa đường biển - đường hàng không - đường bộ - đường sắt để tối ưu hóa chi phí và thời gian, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Với các kiến nghị của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh đẩy nhanh quy trình xác định giá đất của dự án và hoàn thiện các thủ tục liên quan, làm căn cứ để Tập đoàn triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Phú Thọ đã bổ sung trong quy hoạch tỉnh về giao thông kết nối từ dự án đến tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đồng chí đề nghị Tập đoàn YCH Singapore tiếp tục nghiên cứu phương án tối ưu nhất để kết nối từ Dự án Trung tâm Logistic ICD Vĩnh Phúc với tuyến đường này, làm căn cứ để đầu tư giao thông kết nối, thuận tiện và tối ưu hóa chi phí vận chuyển hàng hóa đến cảng hàng không Nội Bài, cảng Hải Phòng.

Ngọc Anh - Mạnh Khiêm