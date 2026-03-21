Công an phường Kỳ Sơn giữ vững an ninh trật tự cơ sở

Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, phường Kỳ Sơn có sự mở rộng về diện tích, gia tăng dân số, kéo theo nhiều biến động về cư trú, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, Công an phường Kỳ Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp, giữ vững bình yên cơ sở.

Chủ động nắm chắc địa bàn sau sáp nhập

Là địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng, hoạt động kinh doanh, dịch vụ phát triển, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, Công an phường đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý cư trú và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an phường Kỳ Sơn thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT cơ sở.

Ngày 15/9/2025, Công an phường Kỳ Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1974, xóm Dụ Phường về việc khoảng 16h00 ngày 14/9/2025 anh Nguyễn Văn Khoa đi kiểm đàn trâu đang thả rông tại khu vực đồi Chóp Nón thuộc xóm Mường Dao thì phát hiện bị mất 1 con khoảng 4 năm tuổi, có trọng lượng khoảng 300kg, trị giá 25 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường đã tiến hành xác minh làm rõ 6 đối tượng có hành vi dùng súng bắn chết con trâu của anh Khoa và chia nhau thịt mang về nhà. Thu giữ vật chứng gồm: 1 khẩu súng săn dạng súng 2 nòng, 4 con dao nhọn, 6 xe mô tô, 20 kg thịt trâu và các đồ vật khác có liên quan. Công an phường đã chuyển phòng PC02 thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 13/3/2026, Công an phường Kỳ Sơn tiếp nhận tin báo của UBND phường Kỳ Sơn về việc tại các xóm Nước Hang, Gò Bùi, Ao Trạch, phố Bãi Nai, tổ 5, phường Kỳ Sơn phát hiện tình trạng trộm cắp cáp tiếp địa hệ thống điện chiếu sáng công cộng do UBND phường Kỳ Sơn quản lý, vận hành với tổng chiều dài khoảng 168m, giá trị tài sản khoảng 5,3 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an phường xác định đối tượng Đinh Quang Huy, sinh năm1995, trú tại xóm Đình Đa, xã Thịnh Minh đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Công an phường đã bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Đây là 2 vụ việc điển hình của Công an phường Kỳ Sơn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Công an phường Kỳ Sơn làm việc với đối tượng trộm cắp cáp tiếp điện.

Theo thống kê, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Công an phường Kỳ Sơn đã tổ chức hơn 150 lượt tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, phát hiện, điều tra khám phá 7 vụ tội phạm về TTXH.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an phường cũng thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm, góp phần phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Quyết tâm giữ vững bình yên địa bàn

Thời gian qua, Công an phường đã đặc biệt chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hiệu quả “tai mắt” từ cơ sở. Hiện có 90 thành viên tham gia lực lượng bảo vệ ANTT tại 30/30 xóm, tổ dân phố; duy trì hiệu quả các mô hình như: “Cụm Độc Lập an toàn không có tội phạm, tệ nạn ma túy”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”...

Cùng với đó, đơn vị tổ chức trên 50 lượt tuyên truyền pháp luật, phát gần 2.000 tờ rơi, xây dựng hơn 100 pa nô, băng rôn; cảm hóa, giáo dục 15 thanh thiếu niên vi phạm; vận động thu hồi 6 khẩu súng tự chế trong dân.

Công an phường Kỳ Sơn phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Ông Bùi Xuân Thủy, người dân tổ 3 cho biết, sau khi sáp nhập địa bàn, dân cư đông hơn nhưng lực lượng Công an phường thường xuyên bám cơ sở, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật và kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, tạo sự yên tâm cho người dân.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hà - Phó Trưởng Công an phường Kỳ Sơn cho biết, sau sáp nhập đơn vị hành chính, khối lượng công việc tăng lên đáng kể, song với tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng, đơn vị quyết tâm giữ vững ổn định tình hình. Thời gian tới, Công an phường tiếp tục tăng cường quản lý cư trú, nắm chắc địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia giữ gìn bình yên cuộc sống.

Công an phường Kỳ Sơn vận động thu hồi súng tự chế trong dân.

Những nỗ lực của lực lượng Công an cơ sở đang góp phần xây dựng phường Kỳ Sơn trở thành địa bàn an toàn, ổn định, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đinh Thắng