Cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Bước vào giai đoạn 2026-2030, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đặt ra mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên. Đây không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế, mà còn là “mệnh lệnh của non sông”, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

PVGAS (thuộc Petrovietnam) chủ động nguồn cung khí cho thị trường trong nước.

Ngay sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ “bốn nguyên tắc” cốt lõi cho mục tiêu tăng trưởng hai con số tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đến khu vực kinh tế tư nhân đều đã nhanh chóng hưởng ứng với tinh thần chủ động, quyết liệt, quyết tâm thực hiện ngay trong năm 2026.

Tiên phong đóng góp vào đổi mới, xây dựng thể chế

Với mong muốn, kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp phải là chủ thể kiến tạo, đóng góp cho tăng trưởng, chỉ riêng trong 2 năm cuối nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Chính trị đã ban hành hàng loạt nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân... nhằm tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, dù đường lối, thể chế, chính sách có tốt đến đâu, nhưng nếu doanh nghiệp không nỗ lực thì cũng không thể thành công như mong muốn.

Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn khẳng định, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, Petrovietnam tập trung với ba định hướng chiến lược trọng tâm: Thứ nhất, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm an toàn và hiệu quả trên nền tảng cốt lõi. Toàn hệ thống siết chặt kỷ luật sản xuất, kỷ cương điều hành, kiểm soát rủi ro và chi phí, đồng thời hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, minh bạch theo Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, lấy con người làm trung tâm. Thứ hai, đẩy mạnh đầu tư trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, với tinh thần đầu tư đi trước, tháo gỡ điểm nghẽn, không để lỡ cơ hội; trong đó, hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tiếp tục giữ vai trò cốt lõi. Thứ ba, thúc đẩy chuyển dịch chiến lược gắn với đổi mới sáng tạo, mở rộng phát triển theo hướng xanh, bền vững; chủ động tham gia chuyển dịch năng lượng, tăng cường đầu tư điện gió ngoài khơi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản trị thông minh.

Khu vực tư nhân, động lực quan trọng của nền kinh tế cũng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ. Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình cho biết, muốn tăng trưởng cao, doanh nghiệp cần mạnh dạn vươn ra toàn cầu. Hiện FPT đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ chuyển đổi số toàn cầu, tìm kiếm cơ hội mới và nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo.

Với lợi thế về nhân lực công nghệ cao, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức hai con số, đồng thời mở rộng thị trường quốc tế, nhất là tại các khu vực có nhu cầu chuyển đổi số cao. Song, FPT cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực công nghệ mới và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình chuyển đổi số trong khu vực công, qua đó tạo “đầu kéo” cho khu vực kinh tế tư nhân.

Cần tư duy phát triển mới

Có thể thấy, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là khát vọng mà đã là quyết tâm và đi vào hành động cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để biến quyết tâm thành kết quả, cần có sự hỗ trợ, đồng hành chặt chẽ giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Với lĩnh vực nông nghiệp, nhất là ngành bò sữa, Chủ tịch Tập đoàn TH Group Thái Hương đề xuất, cần có chính sách phù hợp theo từng ngành và từng giai đoạn phát triển, khi thị trường bão hòa, Chính phủ phải kịp thời điều chỉnh chiến lược để duy trì tăng trưởng bền vững.

Còn theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm Ninh Thị Ty, Nhà nước cần tiếp tục có cơ chế khuyến khích nghiên cứu, phát triển giống mới có giá trị và năng suất cao, trong đó yếu tố giống cần được ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, dù chính sách ngày càng sát thực tiễn, khâu tổ chức thực hiện vẫn cần được cải thiện theo hướng thống nhất, minh bạch và nhanh chóng hơn. Doanh nghiệp đề xuất phải tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng ưu đãi thuế cho đầu tư công nghệ và nhân lực, đồng thời mở rộng hỗ trợ tín dụng, nhất là đối với doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng cũng đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số như: Cần giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương để nâng cao trách nhiệm, qua đó thúc đẩy chính quyền chủ động hỗ trợ và thu hút doanh nghiệp. Tiếp tục khơi thông nguồn lực, nhất là khu vực tư nhân, thông qua cơ chế tiếp cận vốn và đất đai minh bạch, rút ngắn thủ tục đầu tư; thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế lớn theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích doanh nghiệp chủ động đề xuất và liên kết phát triển, với sự hỗ trợ kết nối từ VCCI. Cần đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu như logistics, năng lượng, viễn thông nhằm giảm chi phí kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất. Đặc biệt, phải tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước, đồng thời xóa bỏ rào cản giữa doanh nghiệp Việt Nam và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Những ý kiến trên cho thấy cộng đồng doanh nghiệp không chỉ sẵn sàng mà còn chủ động đề xuất giải pháp cụ thể. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp đều mong muốn Nhà nước cần sớm nhận diện, tháo gỡ các khó khăn hiện hữu, kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, minh bạch để doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong.

Có như vậy, mục tiêu tăng trưởng hai con số hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế và tầm vóc cao hơn trên trường quốc tế.

Theo nhandan.vn