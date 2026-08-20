Thị trường ô tô ASEAN tháng 7:

Đà phục hồi lan rộng, Việt Nam bứt phá nhờ xe điện

Thị trường ô tô Đông Nam Á trong tháng 7 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi doanh số tại các thị trường lớn như Malaysia, Indonesia và Việt Nam đều tăng trưởng.

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất toàn cầu. Ảnh: Hoàng Linh

Sau giai đoạn nhiều biến động bởi lãi suất cao và sức mua suy yếu, thị trường ô tô ASEAN đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ nét trong tháng 7-2026. Dù tốc độ tăng trưởng giữa các quốc gia có sự khác biệt, điểm chung là nhu cầu mua xe đang cải thiện, sản xuất được đẩy mạnh và các hãng xe tiếp tục tung ra nhiều chương trình kích cầu nhằm duy trì đà tăng trưởng trong nửa cuối năm.

Số liệu của Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA) cho thấy doanh số bán xe trong tháng 7 ở nước này đạt 73.615 chiếc, tăng 8% so với tháng trước và cao hơn 5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong những kết quả tích cực nhất kể từ đầu năm, đồng thời đưa doanh số lũy kế 7 tháng lên 458.968 xe, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo MAA, mức tăng trưởng này đến từ nhiều yếu tố. Tháng 7 có đủ số ngày làm việc, các hãng xe tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu, trong khi phân khúc xe bán tải ghi nhận mức tăng khoảng 30% so với tháng trước nhờ chính sách trợ giá nhiên liệu diesel Budi Madani. Ở chiều sản xuất, các nhà máy tại Malaysia xuất xưởng 75.490 xe trong tháng 7, tăng 5% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong khoảng 30 tháng trở lại đây, cho thấy các doanh nghiệp đang tự tin hơn về triển vọng thị trường.

Trong khi đó, Indonesia cũng ghi nhận xu hướng phục hồi sau hơn một năm tăng trưởng chậm. Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp ô tô Indonesia (GAIKINDO), doanh số ô tô lũy kế bảy tháng đầu năm tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh nhu cầu đang cải thiện nhờ môi trường lãi suất ổn định hơn và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp tăng lên.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự phục hồi tại Indonesia vẫn chưa hoàn toàn đồng đều. Động lực chính vẫn đến từ nhu cầu của doanh nghiệp và khách hàng thương mại, trong khi sức mua của nhóm hộ gia đình trung lưu còn chịu ảnh hưởng bởi áp lực chi phí sinh hoạt và thu nhập thực tế. Điều này cho thấy thị trường lớn nhất ASEAN vẫn đang trong quá trình phục hồi thay vì bước vào một chu kỳ tăng trưởng mạnh mới.

Thị trường ô tô Indonesia cũng đang thúc đẩy các nỗ lực điện hóa trong vài năm trở lại đây. Ảnh: Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia

Tại Thái Lan, bức tranh thị trường xe trong tháng 7 vẫn mang nhiều gam màu trái chiều. Sau nhiều tháng phục hồi nhờ các chương trình kích cầu, doanh số xe trong nước tiếp tục duy trì đà tăng, phản ánh nhu cầu tiêu dùng đang dần cải thiện sau giai đoạn suy giảm kéo dài.

Tuy nhiên, quốc gia được xem là “công xưởng ô tô” của Đông Nam Á vẫn đối mặt áp lực lớn từ hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Sức mua tại nhiều thị trường nước ngoài chưa phục hồi hoàn toàn, trong khi các hãng xe vẫn chịu tác động của chi phí tài chính cao và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Giới chuyên môn nhận định sự phục hồi của thị trường Thái Lan hiện vẫn mang tính chu kỳ, phụ thuộc đáng kể vào các gói kích cầu và chính sách hỗ trợ của chính phủ, thay vì xuất phát từ sự tăng trưởng bền vững của nhu cầu tiêu dùng.

Để tạo động lực mới cho ngành ô tô, chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy nhiều chính sách khuyến khích chuyển đổi sang xe điện, trong đó có kế hoạch hỗ trợ thay thế tới 80.000 phương tiện cũ bằng xe điện với tổng giá trị khoảng 24 tỷ baht (714 triệu USD). Nếu được triển khai, chương trình không chỉ góp phần kích thích tiêu dùng mà còn hỗ trợ các nhà sản xuất đã đầu tư mạnh vào Thái Lan, đặc biệt là các doanh nghiệp Trung Quốc như BYD hay Great Wall Motor.

Trong bức tranh chung của khu vực, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường trong tháng 7 đạt 33.707 xe, tăng 8% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng thời điểm, TC Group bán 3.543 xe Hyundai, trong khi VinFast bàn giao 21.781 ô tô điện cho khách hàng trong nước.

Đáng chú ý, tại Việt Nam, xe điện không còn là phân khúc ngách mà đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của thị trường, điều chưa xuất hiện ở các thị trường lớn khác trong ASEAN.

Nếu xu hướng hiện nay tiếp tục được duy trì, Việt Nam không chỉ là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất ASEAN mà còn có thể trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện hóa trong những năm tới.

https://hanoimoi.vn/thi-truong-o-to-asean-thang-7-da-phuc-hoi-lan-rong-viet-nam-but-pha-nho-xe-dien-1217306.html

Theo hanoimoi.vn